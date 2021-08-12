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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

Выборы в Грузии: наблюдателями зарегистрированы 23 местных и две международные организации

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (73)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210812/252560985/Vybory-v-Gruzii-nablyudatelyami-zaregistrirovany-23-mestnykh-i-dve-mezhdunarodnye-organizatsii.html

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов в органы местного самоуправления, а они пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. К этому времени Центральная избирательная комиссия Грузии уже зарегистрировала 23 местные и две международные организации, которые будут наблюдать за ходом предвыборной кампании и самими выборами.

Элене Хоштария, Европейская Грузия
© Sputnik / Alex Shlamov
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Из местных организаций, среди прочих, регистрацию уже прошли такие авторитетные НПО, как "Международное общество справедливых выборов и демократии" и "Международная прозрачность – Грузия", из международных – "Международный фонд избирательных систем (IFES) и "Международное общество прав человека" (ISHR).

Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 46 журналистов и операторов Общественного вещателя, и четыре журналиста и оператора Аджарского телевидения.

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов.

Сами выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

В выборах принимают участие 50 партий.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (73)
Теги:
Грузия, местные выборы, ЦИК Грузии

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