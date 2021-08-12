Выборы в Грузии: наблюдателями зарегистрированы 23 местных и две международные организации

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов в органы местного самоуправления, а они пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. К этому времени Центральная избирательная комиссия Грузии уже зарегистрировала 23 местные и две международные организации, которые будут наблюдать за ходом предвыборной кампании и самими выборами.

Из местных организаций, среди прочих, регистрацию уже прошли такие авторитетные НПО, как "Международное общество справедливых выборов и демократии" и "Международная прозрачность – Грузия", из международных – "Международный фонд избирательных систем (IFES) и "Международное общество прав человека" (ISHR).

Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 46 журналистов и операторов Общественного вещателя, и четыре журналиста и оператора Аджарского телевидения.

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов.

Сами выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

В выборах принимают участие 50 партий.