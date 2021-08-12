Жителям Грузии не нравится ни одна партия – опрос NDI

Всего за три месяца до выборов большая часть опрошенных в Грузии не доверяет ни одной партии

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Половине жителей Грузии не нравится ни одна партия, таковы результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).

Опрос проводился в период с 3 по 25 июля, за три месяца до выборов в органы местной власти. Всего было опрошено 2 016 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,3%.

Так, на вопрос "Какая партия больше всего соответствует вашим взглядам", 51% опрошенных ответили "ни одна". Еще 19% отказались отвечать на вопрос либо сказали, что не знают ответа.

Что касается остальных опрошенных, то их симпатии распределились следующим образом: 18% - заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 6% - отдали предпочтение самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 6% - назвали другие партии.

Что касается участия в выборах, то на них готовы идти 61% опрошенных, еще 18% может пойдут. Не собираются идти на выборы 16%, а не знают ответа – 5%.

Опрос NDI – второе крупное исследование общественного мнения в Грузии, представленное перед выборами в органы местного самоуправления. Ранее результаты представил Международный республиканский институт (IRI) .

Партия Опрос NDI Опрос IRI "Грузинская мечта – демократическая Грузия" 18% 28% "Единое национальное движение" 6% 15% Остальные партии 6% 29% Ни одна партия 51% -

Таким образом, согласно результатам опросов, в рейтингах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", за ней следует - бывшая правящая сила "Единое национальное движение".

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Однако в партиях опросам даже международных организаций не доверяют и утверждают, что самый главный опрос – это выборы, которые состоятся 2 октября.

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