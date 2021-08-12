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Люди гуляют по Метехскому мосту. Туристы в городе Тбилиси

Жителям Грузии не нравится ни одна партия – опрос NDI

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (74)
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Sputnik Грузия
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Всего за три месяца до выборов большая часть опрошенных в Грузии не доверяет ни одной партии

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Половине жителей Грузии не нравится ни одна партия, таковы результаты опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI). 

Опрос проводился в период с 3 по 25 июля, за три месяца до выборов в органы местной власти.  Всего было опрошено 2 016 человек. Погрешность опроса составляет +/-1,3%.  

Так, на вопрос "Какая партия больше всего соответствует вашим взглядам", 51% опрошенных ответили "ни одна". Еще 19% отказались отвечать на вопрос либо сказали, что не знают ответа. 

Что касается остальных опрошенных, то их симпатии распределились следующим образом: 18% - заявили, что ближе всех к их взглядам правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия", 6% - отдали предпочтение самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", а 6% - назвали другие партии. 

Что касается участия в выборах, то на них готовы идти 61% опрошенных, еще 18% может пойдут. Не собираются идти на выборы 16%, а не знают ответа – 5%.

Опрос NDI – второе крупное исследование общественного мнения в Грузии, представленное перед выборами в органы местного самоуправления. Ранее результаты представил Международный республиканский институт (IRI) .

Партия  Опрос NDI  Опрос  IRI
"Грузинская мечта – демократическая Грузия"  18%  28%
"Единое национальное движение"  6%  15%
 Остальные партии  6%  29%
 Ни одна партия  51%  -

Таким образом, согласно результатам опросов, в рейтингах лидирует правящая партия "Грузинская мечта", за ней следует  - бывшая правящая сила "Единое национальное движение".

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Однако в партиях опросам даже международных организаций не доверяют и утверждают, что самый главный опрос – это выборы, которые состоятся 2 октября.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (74)
Теги:
Опрос, выборы, Местные выборы, местные выборы, Грузия

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