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Партия Гахария За Грузию

Директор Зугдидского реферального госпиталя ушел в политику

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (591)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210812/252566056/Direktor-Zugdidskogo-referalnogo-gospitalya-ushel-v-politiku-.html

Ника Чежия один из тех чиновников, которые решили пополнить ряды новой партии, основанной экс-премьером Грузии Георгием Гахария

ТБИЛИСИ, 12 авг — Sputnik. Директор Зугдидского реферального госпиталя (регион Самегрело -Земо Сванети) Ника Чежия подал в отставку и присоединился к партии экс-премьера Георгия Гахария, об этом он написал в соцсети Facebook.

Чежия написал, что его решение - это результат долгих размышлений.

Нана Небиеридзе
photo: nananebieridze / Instagram
"Иду в политику" – грузинская спортсменка присоединяется к партии Гахария

"Я оставил должность директора Зугдидского реферального госпиталя. Этот мой шаг - результат долгих размышлений. Пора нашей стране перейти на новый этап развития..." - написал Чежия.

По его словам, для строительства страны необходимы "достоинство, добропорядочность и профессионализм", что, по его мнению,  являются основными ценностями команды Георгия Гахария.

Сегодня же уволился с работы сотрудник службы инфраструктуры мэрии Каспи (регион Шида Картли) Георгий Табуашвили. Он также вступил в партию Георгия Гахария.

Партия "Для Грузии" была сформирована в июне 2021 года бывшим премьер-министром Грузии Георгием Гахария. Основное ядро партии составляют бывшие чиновники, работающие в разных ведомствах.

На сегодняшний день, согласно опросам, эта партия занимает по популярности третье место после правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (591)
Теги:
Грузия, Зугдиди, Политика, Георгий Гахария

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