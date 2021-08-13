"Альянс патриотов" достучался до Кремля - что ответили в Москве

В Кремле назвали обращение "Альянса патриотов Грузии" наглядным подтверждением того, что, "несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы"

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. В Кремле разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению, который содержится в открытом письме оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Текст открытого послания лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили опубликовала 3 августа в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией.

В тексте также описана ситуация с большим опросом населения, проведенным накануне парламентских выборов в 2020 году по вопросу военного нейтралитета Грузии и добрососедства с Россией (всего было опрошено более 2 млн респондентов). По результатам данного опроса большая часть опрошенных высказалась за военный нейтралитет страны и за диалог с Россией.

"Разделяем высказанную в письме озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей и призыв в пользу их улучшения. Россия всегда выступала за конструктивные отношения с Грузией. Как известно, не мы были инициаторами их разрыва", - подчеркнули в пресс-службе.

В Кремле назвали обращение "Альянса патриотов Грузии" наглядным подтверждением того, что, "несмотря на все потуги русофобов и радикалов, в Грузии остаются здравомыслящие силы, выступающие за восстановление добрососедских связей между" двумя государствами.

В пресс-службе заметили, что "российско-грузинский диалог продолжается", в том числе в рамках международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, а также на двусторонней основе с использованием неформального диалогового канала Карасин - Абашидзе. "Благодаря этому были достигнуты некоторые результаты в торговой и гуманитарной областях", - подчеркнули в Кремле.

Авторы письма просят российского президента разрядить напряженность между странами и возобновить двусторонние отношения.

"Господин президент, мы обращаемся к Вам в надежде на Ваше содействие в деле возобновления нашего сотрудничества в рамках Государственной Думы, Совета Федерации и Администрации президента РФ. Ваше содействие крайне необходимо также в деле организации совместных медиа, культурных и социальных проектов, что в целом будет способствовать пониманию того, что единственным правильным путем является построение по-настоящему открытых и добрых двусторонних отношений на основе реального учета интересов сторон", – говорится в письме.

Все предложения улучшить отношения учитываются

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин отметил, что предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений с Россией, важны и учитываются российской стороной.

"Ведется планомерная работа, есть определенный прогресс. Предложения от различных политических сил Грузии, направленные на нормализацию отношений, важны и учитываются", - сказал парламентарий, его слова передаёт пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что двусторонний диалог продолжается с 2012 года, в том числе с использованием диалогового канала Карасин – Абашидзе.

"Невзирая на все сложности, которые появились у нас с Грузией после того, как в 2008 году Тбилиси разорвал дипломатические отношения, мы продолжаем кропотливую работу по поручению руководства двух стран", - сказал Карасин. По его словам, регулярно обсуждаются все конкретные вопросы двусторонних отношений, включая торгово-экономические, транспортные, гуманитарные проблемы.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.