"Альянс патриотов Грузии" приветствует заявление Кремля

Завтра будет распространено официальное заявление, в котором "Альянс" еще раз выразит "стремление" к восстановлению отношений между Грузией и Россией, заявила Инашвиви

ТБИЛИСИ, 13 авг — Sputnik. Лидер "Альянса патриотов" Ирма Инашвили приветствует сегодняшнее заявление Кремля о готовности к улучшению отношений между Россией и Грузией.

Заявление Кремля стало ответом на обращение "Альянса патриотов Грузии".

Текст открытого послания лидер партии "Альянса" Ирма Инашвили опубликовала 3 августа в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией.

В Кремле разделяют озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению, который содержится в открытом письме оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии" в адрес президента РФ Владимира Путина с просьбой оказать содействие в нормализации отношений между Москвой и Тбилиси, и отмечают, что не Россия была инициаторами разрыва.

По словам Инашвили, завтра будет распространено официальное заявление, в котором "Альянс" еще раз выразит "стремление" к восстановлению отношений между Грузией и Россией.

"Из-за учений НАТО в последнее время отношения между Грузией и Россией стали очень напряженными. Наше письмо сыграло свою роль в том, что на данном этапе напряженность ослабла. Это была основная задача. Еще раз повторяю: официальное заявление России отрадно и его можно только приветствовать. Уже из этого видно, что Россия готова решать все вопросы. Мы также должны быть готовы к сотрудничеству", - написала Ирма Инашвили в Facebook.

По ее словам, важно понять, что НАТО не примет Грузию, да и для России неприемлемо наше членство в НАТО.

"Все остальные вопросы будут решены, мы должны это понимать! Завтра мы распространим заявление, в котором еще раз выразим душевное стремление к восстановлению отношений между Грузией и Россией", - отметила Инашвили.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

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