"Грузинская мечта" продолжает терять активы

В правящей партии отметили, что несмотря на потери у них достаточно ресурса, чтобы выиграть предстоящие в октябре выборы в органы местной власти

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Руководитель регионального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Гурии Георгий Хавтаси и его сторонники приняли решение покинуть партию и уйти в оппозицию.

"Главной причиной моего решения стала кадровая политика, которую проводит "Грузинская мечта"… Мы переходим в "Народную партию", – сказал Хавтаси.

Ранее к "Народной партии" присоединился и бывший замглавы СГБ Грузи Сосо Гогашвили.

В правящей партии на уход Хавтаси и его сторонников отреагировали спокойно.

"Иногда люди уходят из команды, сама команда меняется и это естественный процесс", – сказал председатель парламента Каха Кучава.

Он отметил, что несмотря на потери у партии достаточно ресурса, чтобы выиграть предстоящие в октябре выборы в органы местной власти.

Выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло пройдут 2 октября. По предположению экспертов основная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение". Есть шансы и у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которая может сыграть роль третьей силы.

Всего же в выборах принимают участие 50 партий.

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