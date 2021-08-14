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Главный офис правящей партии Грузинская мечта

"Грузинская мечта" продолжает терять активы

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Темы:
Политическая жизнь Грузии (592)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210814/252583547/Gruzinskaya-mechta-prodolzhaet-teryat-aktivy.html

В правящей партии отметили, что несмотря на потери у них достаточно ресурса, чтобы выиграть предстоящие в октябре выборы в органы местной власти

ТБИЛИСИ, 14 авг – Sputnik. Руководитель регионального офиса правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в Гурии Георгий Хавтаси и его сторонники приняли решение покинуть партию и уйти в оппозицию.

"Главной причиной моего решения стала кадровая политика, которую проводит "Грузинская мечта"… Мы переходим в "Народную партию", – сказал Хавтаси.

Грузинская мечта - главный офис правящей партии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Ранее к "Народной партии" присоединился и бывший замглавы СГБ Грузи Сосо Гогашвили.

В правящей партии на уход Хавтаси и его сторонников отреагировали спокойно.

"Иногда люди уходят из команды, сама команда меняется и это естественный процесс", – сказал председатель парламента Каха Кучава.

Он отметил, что несмотря на потери у партии достаточно ресурса, чтобы выиграть предстоящие в октябре выборы в органы местной власти.

Выборы мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло пройдут 2 октября. По предположению экспертов основная борьба на выборах развернется между "Грузинской мечтой" и самой крупной оппозиционной партией "Единое национальное движение". Есть шансы и у партии экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которая может сыграть роль третьей силы.

Всего же в выборах принимают участие 50 партий.

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (592)
Теги:
Грузинская мечта, местные выборы

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