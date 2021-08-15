Выборы в Грузии 2021: число наблюдателей растет с каждым днем

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов в органы местного самоуправления, а они пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. К этому времени Центральная избирательная комиссия Грузии уже зарегистрировала 37 местных и три международные организации, которые будут наблюдать за ходом предвыборной кампании и самими выборами.

Из местных организаций, среди прочих, регистрацию уже прошли "Международное общество справедливых выборов и демократии", "Международная прозрачность – Грузия" и "Ассоциация молодых юристов Грузии", из международных – "Международный фонд избирательных систем" (IFES) , Посольство США и "Международное общество прав человека" (ISHR).

Для освещения предвыборных процессов и выборов регистрацию прошли также 98 журналистов и операторов от семи СМИ.

Регистрация наблюдателей и СМИ завершится за неделю до выборов.

Сами выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

В выборах принимают участие 50 партий.

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