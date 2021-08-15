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Афганский полицейский стоит на страже блокпоста вдоль дороги в Кабуле

МИД Грузии пытается вернуть сограждан из Афганистана на родину

© AFP / WAKIL KOHSAR
Политика
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Граждане Грузии работают в Афганистане частными подрядчиками и обратились сегодня в МИД за помощью, чтобы выехать из страны

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Министерство иностранных дел Грузии в координации с администрацией премьер-министра активно работает над возвращением нескольких граждан Грузии из Афганистана на родину, сообщает МИД Грузии.

По данным ведомства, граждане Грузии являются частными подрядчиками и обратились сегодня в МИД Грузии за помощью.

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани
© photo: Sputnik
Президент Афганистана покинул страну

"Министерство вместе с другими ведомствами было незамедлительно вовлечено в процесс эвакуации граждан Грузии из Афганистана. Связь налажена как со странами-партнерами, так и с компанией-работодателем. В настоящее время мы находимся в активном контакте с украинской стороной по эвакуации наших граждан из Афганистана их воздушным бортом, за что грузинская сторона благодарна министерству иностранных дел Украины", - говорится в сообщении.

Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики уже вошли в Кабул и занимают административные здания, включая Президентский дворец.

Президент Афганистана Ашраф Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, откуда он направится в третью страну. Вместе с президентом столицу покинул также советник по нацбезопасности Хамдулла Мохиб.

* - признано террористическим и запрещено в России и других странах

Теги:
Грузия, Афганистан, Эвакуация

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