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Ника Мелия проводит встречи с населением

"Единое национальное движение" представило кандидатов в мэры от партии

photo : Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (82)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210815/252589814/Edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-predstavilo-kandidatov-v-mery-ot-partii.html

Среди кандидатов от ЕНД депутаты парламента, местные активисты, а в Зугдиди будет баллотироваться отец председателя партии - Анзор Мелия

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Самая рейтинговая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула собственных кандидатов в мэры муниципалитетов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Список огласил кандидат в мэры столицы и лидер партии Ника Мелия.

  1. Кутаиси - Хатия Деканоидзе;
  2. Мцхета - Заал Удумашвили;
  3. Рустави - Давид Киркитадзе;
  4. Телави - Георгий Ботковели;
  5. Батуми - Георгий Киртадзе;
  6. Кобулети - Бондо Тевдорадзе;
  7. Хелвачаури - Миша Болквадзе;
  8. Кеда - Рамин Беридзе;
  9. Шуахеви - Роин Зоидзе;
  10. Хуло - Гогита Соломонидзе;
  11. Вани - Бадри Мебуришвили;
  12. Зестафони - Бакар Хиджакадзе;
  13. Самтредиа - Мамука Бибилеишвили;
  14. Адигени - Марехи Даташвили;
  15. Аспиндза - Георгий Гиоргадзе;
  16. Сагареджо - Давид Джавахишвили;
  17. Ахмета - Зураб Отиашвили;
  18. Гурджаани - Серги Какалашвили;
  19. Дедоплисцкаро - Тамаз Кочламазашвили;
  20. Сигнахи - Заза Папуашвили;
  21. Дманиси - Георгий Татуашвили (нынешний мэр Дманиси);
  22. Тетрицкаро - Вано Магалашвили;
  23. Гори - Васил Махарашвили;
  24. Хашури - Иосеб Буадзе;
  25. Каспи - Нугзар Нониашвили;
  26. Карели - Николоз Ахалкаци;
  27. Хоби - Бесо Шенгелия;
  28. Зугдиди - Анзор Мелия.

Сегодня же стало известно, что кандидатом в мэры Поти от объединенной оппозиции будет депутат парламента Грузии от ЕНД Тина Бокучава.

Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (82)
Теги:
Грузия, Ника Мелия, Единое Нацдвижение, Местные выборы

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