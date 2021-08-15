"Единое национальное движение" представило кандидатов в мэры от партии

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Самая рейтинговая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула собственных кандидатов в мэры муниципалитетов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
Список огласил кандидат в мэры столицы и лидер партии Ника Мелия.
- Кутаиси - Хатия Деканоидзе;
- Мцхета - Заал Удумашвили;
- Рустави - Давид Киркитадзе;
- Телави - Георгий Ботковели;
- Батуми - Георгий Киртадзе;
- Кобулети - Бондо Тевдорадзе;
- Хелвачаури - Миша Болквадзе;
- Кеда - Рамин Беридзе;
- Шуахеви - Роин Зоидзе;
- Хуло - Гогита Соломонидзе;
- Вани - Бадри Мебуришвили;
- Зестафони - Бакар Хиджакадзе;
- Самтредиа - Мамука Бибилеишвили;
- Адигени - Марехи Даташвили;
- Аспиндза - Георгий Гиоргадзе;
- Сагареджо - Давид Джавахишвили;
- Ахмета - Зураб Отиашвили;
- Гурджаани - Серги Какалашвили;
- Дедоплисцкаро - Тамаз Кочламазашвили;
- Сигнахи - Заза Папуашвили;
- Дманиси - Георгий Татуашвили (нынешний мэр Дманиси);
- Тетрицкаро - Вано Магалашвили;
- Гори - Васил Махарашвили;
- Хашури - Иосеб Буадзе;
- Каспи - Нугзар Нониашвили;
- Карели - Николоз Ахалкаци;
- Хоби - Бесо Шенгелия;
- Зугдиди - Анзор Мелия.
Сегодня же стало известно, что кандидатом в мэры Поти от объединенной оппозиции будет депутат парламента Грузии от ЕНД Тина Бокучава.
Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.