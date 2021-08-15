"Единое национальное движение" представило кандидатов в мэры от партии

Среди кандидатов от ЕНД депутаты парламента, местные активисты, а в Зугдиди будет баллотироваться отец председателя партии - Анзор Мелия

ТБИЛИСИ, 15 авг — Sputnik. Самая рейтинговая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" выдвинула собственных кандидатов в мэры муниципалитетов на предстоящих выборах в органы местного самоуправления.

Список огласил кандидат в мэры столицы и лидер партии Ника Мелия.

Кутаиси - Хатия Деканоидзе; Мцхета - Заал Удумашвили; Рустави - Давид Киркитадзе; Телави - Георгий Ботковели; Батуми - Георгий Киртадзе; Кобулети - Бондо Тевдорадзе; Хелвачаури - Миша Болквадзе; Кеда - Рамин Беридзе; Шуахеви - Роин Зоидзе; Хуло - Гогита Соломонидзе; Вани - Бадри Мебуришвили; Зестафони - Бакар Хиджакадзе; Самтредиа - Мамука Бибилеишвили; Адигени - Марехи Даташвили; Аспиндза - Георгий Гиоргадзе; Сагареджо - Давид Джавахишвили; Ахмета - Зураб Отиашвили; Гурджаани - Серги Какалашвили; Дедоплисцкаро - Тамаз Кочламазашвили; Сигнахи - Заза Папуашвили; Дманиси - Георгий Татуашвили (нынешний мэр Дманиси); Тетрицкаро - Вано Магалашвили; Гори - Васил Махарашвили; Хашури - Иосеб Буадзе; Каспи - Нугзар Нониашвили; Карели - Николоз Ахалкаци; Хоби - Бесо Шенгелия; Зугдиди - Анзор Мелия.

Сегодня же стало известно, что кандидатом в мэры Поти от объединенной оппозиции будет депутат парламента Грузии от ЕНД Тина Бокучава.

Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.