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Талибы в городе Газни, Афганистан

МИД: в Афганистане пока находятся 23 гражданина Грузии

© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Политика
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Sputnik Грузия
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Граждане Грузии работают в Афганистане частными подрядчиками и обратились вчера в МИД за помощью, чтобы выехать из страны

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. В настоящее время в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе?
© video: Sputnik
В Кабул вошли талибы*: что происходит в городе? - видео

"По нашим данным, в Кабуле находятся 23 гражданина Грузии. Министерство иностранных дел Грузии и аппарат премьер-министра активно работают над репатриацией граждан Грузии", - сообщил Хвтисиашвили в эфире Первого канала.

По его словам, МИД получил информацию о присутствии в Кабуле граждан Грузии только накануне утром. Они являются частными подрядчиками и сами связались с ними, и сразу началась работа по их вывозу, отметил замминистра.

"Эвакуационные полеты планируются странами-партнерами в ближайшее время, и они будут вывезены одним из этих рейсов. У нас есть информация, что аэропорт Кабула продолжает работать до тех пор, пока иностранцы не покинут город и страну. Все наши граждане чувствуют себя здоровыми, сейчас ни у кого нет ничего сложного. Сроки их возвращения зависят от того, как разворачиваются события. Надеюсь, мы скоро их вернем", - подчеркнул Хвтисиашвили.

Ночью Госдепартаментом США было распространено заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

* - движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран

Теги:
Грузия, Афганистан, Война в Афганистане, Эвакуация

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