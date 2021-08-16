"Альянс патриотов Грузии" о реакции Кремля на открытое письмо Путину

Инашвили еще раз призвала правительство Грузии отказаться от конфронтации с российской стороной в пользу "американских хозяев"

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" прокомментировала реакцию Кремля на открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

Текст открытого послания Владимиру Путину один из лидеров партии "Альянса" Ирма Инашвили опубликовала 3 августа в Facebook. Основной посыл письма – высказать мнение той части населения Грузии, которая настроена на открытый диалог и добрососедство с Россией. В ответном заявлении Кремля, опубликованном 13 августа, было сказано, что российская сторона разделяет озабоченность нынешним состоянием двусторонних связей с Грузией и призыв к их улучшению.

"Реакция Москвы однозначно свидетельствует о позитивном настрое России, что весьма радует не только нас, но и подавляющее большинство населения Грузии, которое уже давно устало от американского "владычества", от непрерывного "постукивания в двери НАТО" и от постоянного напряжения в отношениях с Россией", - пишет на своей странице в Facebook Ирма Инашвили.

Инашвили еще раз призвала правительство Грузии отказаться от конфронтации с российской стороной в пользу "американских хозяев".

"Мы призываем премьер-министра и президента Грузии выступить с публичными заявлениями, которые будут соответствовать интересам Грузии, а не интересам американских "хозяев", - пишет Инашвили.

По словам лидера "Альянса патриотов", партия продолжает публиковать в интернете фотографии людей, открыто выступающих за нормализацию отношений с Россией. Уже на специальном портале опубликовано около 9,5 тысячи фотографий.

Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений, диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

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