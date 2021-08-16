22:31 16 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6698
  • 100 RUB4.2534
  • USD3.1238
Поиск
Талибы в Кабуле, Афганистан

Турция пообещала помочь эвакуировать граждан Грузии из Афганистана

© AP Photo / Rahmat Gul
Политика
Получить короткую ссылку
110 0 0
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/10/252598383.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210816/252598626/Turtsiya-poobeschala-pomoch-evakuirovat-grazhdan-Gruzii-iz-Afganistana.html

Турецкая сторона пообещала обеспечить перевозку граждан Грузии, трудоустроенных в Афганистане, в аэропорт Кабула для последующего вывоза из страны

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится в постоянном контакте со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по вопросу репатриации граждан Грузии из Афганистана.

Талибан* объявил о захвате Афганистана. Ранее радикалы вошли в столицу - Кабул, а также объявили о том, что взяли под контроль всю территорию страны. Страны в срочном порядке эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Талибы в городе Газни, Афганистан
© AP Photo / Gulabuddin Amiri
Власти Грузии планируют отправить в Афганистан самолет - МИД

Как известно, именно турецкая сторона пообещала обеспечить перевозку граждан Грузии, трудоустроенных в Афганистане, в аэропорт.

"Вчера МИД по поручению премьер-министра Грузии провел переговоры со странами-партнерами и организациями по поводу эвакуации граждан Грузии. Украинская сторона была готова перевезти граждан, но из-за сложной ситуации с безопасностью в Афганистане граждане Грузии не смогли добраться до аэропорта Кабула", - заявили в МИД Грузии.

Граждане Грузии в Афганистане работают в частном секторе. В частности, 17 граждан работают в канадских и шесть - в американских компаниях.

* - движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

Теги:
Грузия, Афганистан, Турция, Эвакуация

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Разрушенный отель после землетрясения на Гаити
Разрушительное землетрясение на Гаити - фото ЧП
Полевой госпиталь для ковид-пациентов создают в столице Грузии - видео
Полевой ковид-госпиталь создают в Тбилиси - видео с места событий
Где в Европе здравоохранение лучше?
Где в Европе здравоохранение лучше?
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться