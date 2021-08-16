Турция пообещала помочь эвакуировать граждан Грузии из Афганистана

Турецкая сторона пообещала обеспечить перевозку граждан Грузии, трудоустроенных в Афганистане, в аэропорт Кабула для последующего вывоза из страны

ТБИЛИСИ, 16 авг — Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани находится в постоянном контакте со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу по вопросу репатриации граждан Грузии из Афганистана.

Талибан* объявил о захвате Афганистана. Ранее радикалы вошли в столицу - Кабул, а также объявили о том, что взяли под контроль всю территорию страны. Страны в срочном порядке эвакуируют своих граждан из Афганистана.

Как известно, именно турецкая сторона пообещала обеспечить перевозку граждан Грузии, трудоустроенных в Афганистане, в аэропорт.

"Вчера МИД по поручению премьер-министра Грузии провел переговоры со странами-партнерами и организациями по поводу эвакуации граждан Грузии. Украинская сторона была готова перевезти граждан, но из-за сложной ситуации с безопасностью в Афганистане граждане Грузии не смогли добраться до аэропорта Кабула", - заявили в МИД Грузии.

Граждане Грузии в Афганистане работают в частном секторе. В частности, 17 граждан работают в канадских и шесть - в американских компаниях.

* - движение признано террористическим и запрещено в России и ряде других стран

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