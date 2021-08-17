"У нас свой план"- Гахария объяснил, почему медлит с представлением кандидатов на выборах

По словам Гахария, партия пока занята открытием офисов по стране, а после будет представлять своих кандидатов в мэры и депутаты сакребуло

ТБИЛИСИ, 17 авг – Sputnik. Партия "Для Грузии" действует согласно своему плану и сначала решит вопрос с представительствами, а после представит своих кандидатов, сказал экс-премьер Грузии, лидер партии Георгий Гахария.

В Грузии в полном разгаре идет предвыборная кампания перед выборами в органы местной власти 2 октября. Однако на сегодняшний день правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" является единственной политической силой, назвавшей своих кандидатов в мэры. У партии Гахария пока только один кандидат - в Озургети.

"У нас есть свой план, согласно которому мы действуем. Перед нами стоят несколько другие вызовы, чем перед другими политическими партиями, у которых есть своя инфраструктура. Нам нужно больше времени, чтобы все сделать качественно. Мы никуда не спешим", - сказал Гахария.

Партия "Для Грузии" одного из самых популярных премьер-министров правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", ушедшего в оппозицию, Георгия Гахария появилась в июне. Партия сразу завоевала симпатии населения и теперь по итогам большинства опросов занимает третье место в рейтинге.

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