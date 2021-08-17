Премьер-министр Грузии поручил построить новый город в Аджарии

ТБИЛИСИ, 17 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил правительству построить новый город в Гонио (Аджария).

По словам премьера, на данный момент идет работа над концепцией города, которая будет готова к концу года. Согласно плану, город должны построить на территории бывшего полигона Гонио и в нем разместят офисы, банки, казино.

"Мы находимся на этом красивейшем, историческом, известном месте – в крепости Гонио. Мы знаем, что существует уникальное место – бывший полигон Гонио, который занимает около 300 гектаров земли, даже больше. По моему поручению, правительство работает, в том числе местная власть Аджарии, и у нас есть видение, что на бывшем полигоне Гонио должна быть создана специальная экономическая зона, со своим финансовым центром", - заявил Гарибашвили во время представления кандидата на пост мэра Хелвачаури Зазы Диасамидзе.

По его мнению, это строительство практически нового города, чтобы регион обрел новую жизнь.

Самая древняя крепость Грузии – Гонио или Гонио-Апсаросская крепость находится в 12 километрах от города Батуми. Датой ее постройки считается I век нашей эры. Одно из древнейших поселений в Грузии находилось вокруг крепости.

Гонио-Апсаросская крепость имела уникальное стратегическое значение. Именно поэтому она сначала была одной из опорных цитаделей в Причерноморье сначала для Римской, а позднее для Византийской и Османской империй. Соответственно, на территории крепости есть несколько древнейших археологических пластов.

Музей-заповедник, который включает в себя крепость Гонио и прилегающую к ней территорию, был основан в 1994 году. В результате археологических раскопов здесь были обнаружены материалы эллинистической эпохи. Изделия из керамики, бронзы, серебра, золота, в том числе монеты Юстиниана I и т.д. Особенно важной является сокровищница Гонио, которая в основном состоит из уникальных ювелирных изделий. Увидеть их можно в Государственном музее Аджарии.

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