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ЦИК Грузии

ЦИК Грузии : Избирательные комиссии практически сформированы

photo: press-service of the CEC of Georgia
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (87)
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Sputnik Грузия
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Всего в конкурсе на места в 3 664 участках принимали участие 38 483 человека, однако часть кандидатов не смогли принять участие в конкурсе

ТБИЛИСИ, 17 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила 20 086 членов избирательных комиссий из 29 312, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Мамука Мдинарадзе
photo: Georgian Dream / FB
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Всего в конкурсе на места в 3 664 участках принимали участие 38 483 человека, однако часть кандидатов не смогли принять участие в конкурсе из-за несоответствия требованиям законодательства.

При этом, как отмечает ЦИК, большинство членов ЦИК были избраны при согласии большинства членов окружных комиссий.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (87)
Теги:
Грузия, ЦИК Грузии, Местные выборы

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