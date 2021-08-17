ЦИК Грузии : Избирательные комиссии практически сформированы

Всего в конкурсе на места в 3 664 участках принимали участие 38 483 человека, однако часть кандидатов не смогли принять участие в конкурсе

ТБИЛИСИ, 17 авг - Sputnik. Центральная избирательная комиссия утвердила 20 086 членов избирательных комиссий из 29 312, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Всего в конкурсе на места в 3 664 участках принимали участие 38 483 человека, однако часть кандидатов не смогли принять участие в конкурсе из-за несоответствия требованиям законодательства.

При этом, как отмечает ЦИК, большинство членов ЦИК были избраны при согласии большинства членов окружных комиссий.

Выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

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