Граждан Грузии из Афганистана на родину доставит венгерский самолет

Договоренность о доставке граждан Грузии на родину была достигнута в результате интенсивных переговоров с МИД Венгрии

ТБИЛИСИ, 17 авг - Sputnik. Шестерых граждан Грузии, которые работали в Афганистане в американской компании доставит на родину венгерский самолет, сообщает пресс-служба МИД Грузии.

По данным пресс-службы внешнеполитического ведомства, договоренность о доставке граждан Грузии на родину была достигнута в результате интенсивных переговоров с МИД Венгрии.

Кроме того, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили продолжает вести переговоры про эвакуацию остальных граждан Грузии, находящихся в Афганистане.

МИД Грузии обещает воспользоваться первой же возможностью вернуть граждан Грузии домой.

Ведется работа и по отправке самолета в Афганистан, как только страна получит на это разрешение

На данный момент в Афганистане остается 17 граждан Грузии, работающих по контракту в канадской компании.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Госдепартамент США распространил заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация