Политическое преследование или простое уголовное дело: первый скандал с партией Гахария

Адвокат отмечает, что задержанный не давал согласие на взятие теста ДНК и полицейские сделали тест силой, сломав ему зуб

ТБИЛИСИ, 18 авг - Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение для активиста партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Акакия Бартая, адвокаты и соратники задержанного говорят о политическом мотиве дела.

О задержании Бартая первой сообщила одна из лидеров партии "Для Грузии" Ана Бучукури, которая утверждала, что их активисту подложили оружие и это часть запугивания сторонников партии.

Версию Бучукури подтверждает и адвокат Бартая Заза Датукишвили.

"Мой подзащитный ехал на пять дней в командировку в Сурами, сумку ему собирала жена, и она детально может описать, что положила в нее. Оружие ему подложили, когда его остановили на трассе", - сказал Датукишвили.

При этом он отмечает, что задержанный не давал согласие на взятие теста ДНК и полицейские сделали тест силой, сломав ему зуб.

Прокурор по делу Леван Вепхвадзе, в свою очередь, утверждает, что задержание Бартая не связано с его политической активностью, а является обычным уголовным делом.

"У нас есть много доказательств, подтверждающих, что обвиняемый Акакий Бартая совершил преступление, предусмотренное статьей 236 УК Грузии – незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, и оказал сопротивление полиции при задержании. Заявление защиты не соответствует действительности", - сказал Вепхвадзе.

Теперь Бартая, которому грозит до 7 лет лишения свободы, будет ждать приговора в тюрьме. Следствие по делу продолжается.

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