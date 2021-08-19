Председателя сакребуло Рустави сняли с поста за переход в другую партию

За полтора месяца до выборов в органы местной власти руставское сакребуло осталось без председателя

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Председателя местного совещательного органа (сакребуло) в городе Рустави (30 км от Тбилиси) Левана Ониани сместили с занимаемой должности спустя неделю после перехода из правящей партии "Грузинская мечта" в оппозиционную "Народную партию", сообщает телеканал Rustavi2.

Часть членов "Грузинской мечты" в последнее время стали покидать ряды правящей силы и присоединяться к "Народной партии", к которой в начале августа присоединился экс-глава СГБ Грузии Сосо Гогашвили. Ониани заявил о переходе в другую партию 12 августа.

На заседании сакребуло в четверг Ониани лишился должности председателя по решению большинства депутатов.

Депутаты от правящей партии прямо заявили, что это было политическое решение и связано оно с переходом Ониани в другую партию.

Руставское сакребуло осталось без председателя за полтора месяца до выборов. Всего в нем будет по итогам выборов 35 депутатов, 28 из которых пройдут по партийным спискам от партий, преодолевших барьер в 3%, а семь – по мажоритарной, для этого каждый их них должен набрать не менее 40% голосов избирателей.

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