Бокучава vs Угулава: в грузинской оппозиции началась битва за места кандидатов в мэры

Кандидатом на пост мэра Поти от оппозиции изначально считалась член "Нацдвижения" Тина Бокучава, однако председатель партии Ника Мелия назвал кандидатом Угулава

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. В части оппозиции во главе с главной оппозиционной силой "Единое национальное движение" за полтора месяца до выборов начались разногласия по поводу кандидата в мэры Поти.

Выборы мэра Поти наравне с выборами мэров еще 63 городов пройдут 2 октября. Официальное представление кандидатов завершится 8 сентября.

Кандидатом на пост мэра Поти от оппозиции изначально считалась член "Нацдвижения" Тина Бокучава. Именно ее в качестве кандидата в мэры называли в Потийской организации партии. Однако в списке представленных "Нацдвижением" на прошлой неделе кандидатов Бокучава не оказалось.

Теперь председатель "Единого национального движения" Ника Мелия назвал новую кандидатуру – экс-мэра Тбилиси и бывшего лидера "Европейской Грузии" Гиги Угулава.

"С наибольшей вероятностью Гиги Угулава будет единым оппозиционным кандидатом. Я считаю его опытным политиком, который видел многое в политической жизни", - сказал Мелия.

Между тем в партии "Европейская Грузия", которую Угулава покинул весной этого года, утверждают, что пока "Нацдвижение" не согласовывало с ними кандидатуру Угулава.

"Европейская Грузия" поддержит любого кандидата, который будет согласован, координации с "Нацдвижением" по кандидату в Поти не было", - сказал представитель партии Лаша Дамения.

Однако, несмотря на уверения партии, супруга председателя "Европейской Грузии" Гиги Бокерия Тамар Черголеишвили сразу после того, как стало известно о представлении Угулава на пост мэра Тбилиси, выступила с резкой его критикой.

"Я сожалею, что этот человек (Угулава) отражает в себе все то, из-за чего обычный человек может считать политику беспринципным и грязным делом", - написала Черголеишвили на своей странице в Facebook.

Отразится ли мнение Черголеишвили на мнении "Европейской Грузии" и станет ли Угулава причиной раскола оппозиции перед выборами, станет понятно уже в субботу, когда оппозиция планирует представить своего кандидата на пост мэра черноморского города - Поти.

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что Угулава они не опасаются и их кандидат Бека Вачарадзе выиграет в первом туре.

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