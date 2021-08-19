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Кабул, Афганистан - талибы в городе

Еще два гражданина Грузии покинули Афганистан – ТВ

© AP Photo / Rahmat Gul
Политика
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210819/252627444/Esche-dva-grazhdanina-Gruzii-pokinuli-Afganistan--TV.html

Грузинских граждан вывезли из базы НАТО в Кабуле в Германию через Ташкент, а в Тбилиси они приедут через Варшаву, билеты уже заказаны

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Двум гражданам Грузии удалось выехать из Афганистана, в данный момент они находятся в Германии, сообщает Первый канал.

Как заявил один из возвращающихся домой Заур Джакелидзе, их выезд организовала британская компания, в которой они работали.

"Мы скоро будем в Грузии. Вчера мы покинули базу НАТО в Кабуле. Нас эвакуировала Германия. Сначала нас отвезли в Ташкент, а после отвезли на гражданском самолете в Германию. Компания забронировала нам билет в Грузию", - сказал Джакелидзе.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, пассажиры в масках
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Шесть граждан Грузии вернулись из Афганистана на родину

По его словам, они поедут сначала в Варшаву, а оттуда в Тбилиси.

Ранее, в ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс из Венгрии. Граждане Грузии работали по частному контракту в американской компании.

По данным МИД, в Афганистане остаются еще 14 граждан Грузии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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