Еще два гражданина Грузии покинули Афганистан – ТВ

Грузинских граждан вывезли из базы НАТО в Кабуле в Германию через Ташкент, а в Тбилиси они приедут через Варшаву, билеты уже заказаны

ТБИЛИСИ, 19 авг - Sputnik. Двум гражданам Грузии удалось выехать из Афганистана, в данный момент они находятся в Германии, сообщает Первый канал.

Как заявил один из возвращающихся домой Заур Джакелидзе, их выезд организовала британская компания, в которой они работали.

"Мы скоро будем в Грузии. Вчера мы покинули базу НАТО в Кабуле. Нас эвакуировала Германия. Сначала нас отвезли в Ташкент, а после отвезли на гражданском самолете в Германию. Компания забронировала нам билет в Грузию", - сказал Джакелидзе.

По его словам, они поедут сначала в Варшаву, а оттуда в Тбилиси.

Ранее, в ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс из Венгрии. Граждане Грузии работали по частному контракту в американской компании.

По данным МИД, в Афганистане остаются еще 14 граждан Грузии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России