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Палатки оппозиции на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии

Выборы 2021 в Грузии: оппозиция определилась с еще одним кандидатом в мэры

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Политика
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Sputnik Грузия
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На сегодняшний день объединившиеся оппозиционные партии представили уже 30 кандидатов в мэры из 64.

ТБИЛИСИ, 20 авг - Sputnik. Часть грузинской оппозиции представила в районе Ланчхути (регион Гурия) единым кандидатом в мэры правозащитницу и члена партии "Трибуна" Лию Мухашаврия.

Георгий Гахария
photo : press-service of George Gakharia
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"Сегодня я хочу официально сообщить жителям Ланчхути, что у них есть кандидат в мэры в моем лице", - сказала Мухашаврия на первой встрече с избирателями.

Кандидат от оппозиции пообещала изменить жизнь жителей района к лучшему и приложить для этого максимум усилий.

Чтобы стать мэром, Мухашаврия должна получить более половины голосов избирателей района.

На сегодняшний день объединившиеся оппозиционные партии представили уже 30 кандидатов в мэры из 64. При этом 29 из них – члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Консультации по остальным кандидатам пока продолжаются.

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