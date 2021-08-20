Глава МИД Грузии лично поздравил своего армянского коллегу с назначением

Грузия готова и в будущем выполнять миротворческие функции для укрепления стабильности и мира в регионе, заявил глава МИД

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани поздравил по телефону своего армянского коллегу Арарата Мирзояна с назначением и обсудил вопросы сотрудничества между странами, говорится в сообщении МИД Грузии.

Бывший спикер парламента Армении Арарат Мирзоян назначен на пост министра иностранных дел страны 19 августа.

По данным МИД Грузии, разговор прошел по инициативе грузинской стороны. В разговоре Давид Залкалиани поздравил Арарата Мирзояна с назначением и пожелал успехов в работе, также стороны обсудили основные вопросы сотрудничества политических ведомств.

В свою очередь, Мирзоян поблагодарил своего грузинского коллегу за вклад Грузии в возвращение армянских военнопленных на родину в июне.

В ответ Давид Залкалиани ответил, что Грузия готова и в будущем выполнять миротворческие функции для укрепления стабильности и мира в регионе.

В начале июня Азербайджан освободил 15 пленных - граждан Армении, задержанных во время конфликта, при активном посредничестве премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В ответ армянская сторона передала Азербайджану важные материалы через премьер-министра Грузии.

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