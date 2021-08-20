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Афганистан, Кабул - эвакуация жителей и представителей зарубежных стран силами ВВС под охраной США

Завершена эвакуация граждан Грузии из Афганистана: президент благодарит партнеров

© REUTERS / US AIR FORCE
Политика
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В ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс, позже на родину вернулись еще двое граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила страны-партнеры за помощь в возвращении граждан Грузии на родину из Афганистана.

Днем в пятницу, остававшиеся в Афганистане 16 граждан Грузии отправились на родину из аэропорта Кабула.

Кабул, Афганистан - талибы в городе
© AP Photo / Rahmat Gul
Еще два гражданина Грузии покинули Афганистан – ТВ

"Все грузины безопасно возвращаются домой. Мы благодарны нашим британским, турецким и американским партнерам, которые помогли нам с эвакуацией", - написала Зурабишвили в своем аккаунте в Twitter.

Возвращение граждан Грузии из Афганистана началось на этой неделе. В ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс, позже на родину вернулись еще двое граждан Грузии.

Тбилисский международный аэропорт - терминал прибытия, пассажиры в масках
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
Шесть граждан Грузии вернулись из Афганистана на родину

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
Грузия, Афганистан, Эвакуация, Президент Грузии

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