Завершена эвакуация граждан Грузии из Афганистана: президент благодарит партнеров

В ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс, позже на родину вернулись еще двое граждан Грузии

ТБИЛИСИ, 20 авг – Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поблагодарила страны-партнеры за помощь в возвращении граждан Грузии на родину из Афганистана.

Днем в пятницу, остававшиеся в Афганистане 16 граждан Грузии отправились на родину из аэропорта Кабула.

"Все грузины безопасно возвращаются домой. Мы благодарны нашим британским, турецким и американским партнерам, которые помогли нам с эвакуацией", - написала Зурабишвили в своем аккаунте в Twitter.

Возвращение граждан Грузии из Афганистана началось на этой неделе. В ночь на среду шесть граждан Грузии из Афганистана на родину доставил специальный рейс, позже на родину вернулись еще двое граждан Грузии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.

* Террористическая организация, запрещенная в России