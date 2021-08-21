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Премьер-министр Грузии посетит с официальным визитом Украину

© photo: Sputnik / Валерий Шустов
Политика
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Темы:
Премьер-министр Грузии (65)
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Уже сегодня Гарибашвили проведет встречу с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем во Львове, а 22 августа – с президентом Владимиром Зеленским в Киеве

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 21 августа отправится с трехдневным официальным визитом на Украину, говорится в сообщении на сайте администрации правительства.

В субботу Гарибашвили проведет встречу с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем во Львове, а уже 22 августа – с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Политолог и публицист, бывший советник у четырех президентов Украины, депутат Верховной Рады Украины V созыва Дмитрий Выдрин
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка

Также глава правительства встретится с председателем Рады Дмитро Разумко и примет участие в саммите "Крымской платформы".

Дипломатические отношения между Грузией и Украиной были установлены в 1992 году. С тех пор страны активно сотрудничают по разным направлениям. Между странами подписано более 105 двухсторонних и многосторонних соглашений.

Между странами действует режим свободной торговли. В 2020 году торговый оборот между странами составил более 608 миллионов долларов, а в 2019 - 666,5 миллиона долларов.

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Темы:
Премьер-министр Грузии (65)
Теги:
Грузия, Украина, Ираклий Гарибашвили

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