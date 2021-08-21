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Центральная избирательная комиссия. Здание ЦИК Грузии

ЦИК Грузии зарегистрировал 14 независимых кандидатов в мэры к выборам

© Sputnik / Alex Shlamov
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (93)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210821/252639655/TsIK-Gruzii-zaregistriroval-14-nezavisimykh-kandidatov-v-mery-k-vyboram.html

Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы в органы местного самоуправленя пройдут 2 октября

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия уже зарегистрировала 14 независимых кандидатов в мэры в 11 районах.

Кроме кандидатов от партий в выборах мэров городов имеют право участвовать независимые кандидаты, которых представляют инициативные группы.

ЦИК Грузии
photo: press-service of the CEC of Georgia
ЦИК Грузии : Избирательные комиссии практически сформированы

По данным ЦИК Грузии, на сегодняшний день кандидатов в мэры от инициативных групп зарегистрировали в 11 районах: Лагодехи, Цалка, Казбеги, Хашури, Ниноцминда, Местия, Терджола, Багдати, Чиатура, Озургети и Батуми.  При этом в Батуми, Озургети и Хашури регистрацию прошли по два кандидата.

Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.

Как предполагают эксперты, основная борьба за посты мэров в 64 районах Грузии развернется между правящей партией "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной силой – "Единое национальное движение".

Партия "Грузинская мечта" уже представила кандидатов в 64 районах, а оппозиция во главе с "Нацдвижением" пока только в 30.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (93)
Теги:
ЦИК Грузии, Местные выборы

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