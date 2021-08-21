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Гиги Угулава. Акция в поддержку лидера ЕНД Ники Мелия у Тбилисского суда 13 апреля 2021 года

Гиги Угулава официально представлен на пост мэра города Поти

© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (94)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210821/252639836/Gigi-Ugulava-ofitsialno-predstavlen-na-post-mera-goroda-Poti.html

Кандидат в мэры начал свое выступление не с предвыборных обещаний, а с призыва к сторонникам вакцинироваться от коронавируса

ТБИЛИСИ, 21 авг — Sputnik. Оппозиция представила еще одного своего кандидата в мэры – им стал экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, который на выборах будет бороться за пост мэра черноморского пора Поти.

Выборы пройдут 2 октября. Всего жители Грузии будут выбирать мэров 64 городов и районов.

Палатки оппозиции на проспекте Руставели перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Выборы 2021 в Грузии: оппозиция определилась с еще одним кандидатом в мэры

Как стало известно во время представления, на выборы независимый политик идет под номером "5", принадлежащим его бывшей партии "Единое национальное движение".

"Многие спрашивают меня: почему Поти, почему я и почему номер "5". У меня один простой ответ - 2 октября будет референдум, где каждый из нас будет принимать окончательное решение, чтобы убрать "Грузинскую мечту". А для этого мы все должны бороться вместе", - сказал Угулава.

При этом кандидат в мэры начал свое выступление не с предвыборных обещаний, а с призыва к сторонникам вакцинироваться от коронавируса.

"Давайте не будем полагаться на власть, давайте полагаться на себя и заботиться об окружающих нас людях. Альтернативы вакцине нет, и этот вопрос не является политическим, это вопрос здоровья", - сказал Угулава.

Для победы Угулава должен получить более половины голосов избирателей Поти.

Между тем в правящей партии "Грузинская мечта" уже заявили, что Угулава они не опасаются и их кандидат Бека Вачарадзе выиграет в первом туре.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (94)
Теги:
Гиги Угулава, местные выборы, Грузия

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