Все работавшие в Афганистане граждане Грузии вернулись на родину

По информации администрации правительства, все граждане Грузии, находившиеся в Афганистане и попросившие о помощи, уже покинули Кабул — это 24 человека

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Последняя группа граждан Грузии, работавших в Афганистане, вернулась на родину - самолет с ними прибыл в международной аэропорт Тбилиси утром в воскресенье.

После эвакуации из Кабула 16 граждан Грузии находились на британской военной базе.

По словам замминистра иностранных дел Александра Хвтисиашвили, встречавшего прибывших в аэропорту, безопасное возвращение граждан Грузии на родину стало возможным с помощью стран-партнеров.

"Ситуация была очень сложной, обстановка ухудшалась. Мы поддерживали контакт с компанией-работодателем как в Канаде, так и с лондонским офисом, который покрывает Афганистан. В основном, нашими партнерами были американцы, англичане, венгры и турки. Я хотел бы поблагодарить всех их за их помощь в обеспечении безопасности наших граждан. Конечно, эти детали неочевидны, но проделана большая работа. Самое главное, что задача выполнена – все живы и невредимы, вернулись в Грузию, к своим семьям", — сказал Хвтисиашвили в эфире Первого канала.

По информации администрации правительства, все граждане Грузии, находившиеся в Афганистане и попросившие о помощи, уже покинули Кабул — это 24 человека. Несколько дней назад ее двое граждан Грузии вернулись на родину из Афганистана при помощи Германии, а еще шесть – спецрейсом, выполненным Венгрией. При этом международные партнеры, включая Турцию и США, помогали обеспечивать безопасное передвижение граждан Грузии как до аэропорта Кабула, так и по его территории.

По официальным данным МИД Грузии, в настоящее время в Афганистане нет гражданин Грузии.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политофиса "Талибана" Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.

Ранее госдепартамент США распространил заявление, в котором призвали все стороны конфликта в Афганистане обеспечить безопасный отъезд иностранцев и афганцев, желающих покинуть страну. Документ подписали более 60-и стран, включая Грузию, США, Канаду, страны Европы, некоторые государства Африки, Латинской Америки и Океании.

*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация