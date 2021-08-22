"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

Кроме своих кандидатов "Единое нацдвижение" назвало представителей оппозиции, которых поддержит на выборах в шести муниципалитетах страны

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.

Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.

Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.

Кандидатами от "Национального движения" станут:

Сенаки - Коба Накопия; Озургети - Ираклий Глонти; Чохатаури - Нона Сихарулидзе; Цаленджиха - Гия Харчилава; Чхороцку - Бадри Карчава; Они - Важа Цецадзе; Цагери - Мадонна Бенделиани; Цхалтубо - Заза Метревели; Ткибули - Бесик Зосиашвили; Багдати - Георгий Робакидзе; Харагаули - Давид Маглаперидзе; Сачхере - Ирине Грдзелишвили; Ахалцихе - Давид Валиашвили; Ахалкалаки - Мелик Гарисян; Ниноцминда - Авак Мдоян; Боржоми - Гиви Джоборди; Душети - Леван Леквеишвили; Тианети - Илья Архемашвили; Казбеги - Имеда Шиолашвили; Марнеули - Эльдар Мустафаев; Болниси - Вахтанг Чагелишвили; Гардабани - Бесик Кахабришвили; Цалка - Руслан Хуцишвили; Кварели - Александр Мчедлишвили.

Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:

Зураб Джапаридзе в Лагодехи, Зураб Буцхрикидзе в Терджоле, Нодар Чачанидзе в Чиатуре, Лия Мухашаврия в Ланчхути, Зураб Джибухая в Хони, Геги Гуледани в Местия.

Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.

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