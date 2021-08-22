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Ника Мелия проводит встречи с населением

"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

photo : Nika Melia / FB
Политика
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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (95)
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Кроме своих кандидатов "Единое нацдвижение" назвало представителей оппозиции, которых поддержит на выборах в шести муниципалитетах страны

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.

Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.

Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.

Кандидатами от "Национального движения" станут:

  1. Сенаки - Коба Накопия;
  2. Озургети - Ираклий Глонти;
  3. Чохатаури - Нона Сихарулидзе;
  4. Цаленджиха - Гия Харчилава;
  5. Чхороцку - Бадри Карчава;
  6. Они - Важа Цецадзе;
  7. Цагери - Мадонна Бенделиани;
  8. Цхалтубо - Заза Метревели;
  9. Ткибули - Бесик Зосиашвили;
  10. Багдати - Георгий Робакидзе;
  11. Харагаули - Давид Маглаперидзе;
  12. Сачхере - Ирине Грдзелишвили;
  13. Ахалцихе - Давид Валиашвили;
  14. Ахалкалаки - Мелик Гарисян;
  15. Ниноцминда - Авак Мдоян;
  16. Боржоми - Гиви Джоборди;
  17. Душети - Леван Леквеишвили;
  18. Тианети - Илья Архемашвили;
  19. Казбеги - Имеда Шиолашвили;
  20. Марнеули - Эльдар Мустафаев;
  21. Болниси - Вахтанг Чагелишвили;
  22. Гардабани - Бесик Кахабришвили;
  23. Цалка - Руслан Хуцишвили;
  24. Кварели - Александр Мчедлишвили.

Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:

    1. Зураб Джапаридзе в Лагодехи,
    2. Зураб Буцхрикидзе в Терджоле,
    3. Нодар Чачанидзе в Чиатуре,
    4. Лия Мухашаврия в Ланчхути,
    5. Зураб Джибухая в Хони,
    6. Геги Гуледани в Местия.

Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.

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Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (95)
Теги:
Единое Нацдвижение, Грузия, Местные выборы

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