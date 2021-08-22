"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

ТБИЛИСИ, 22 авг — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" представила вторую часть кандидатов в мэры на выборах в органы местного самоуправления 2021 года.
Первые 28 кандидатов в мэры были названы партией 15 августа. Кроме того, кандидатом от ЕНД на выборах мэра Поти был представлен Гиги Угулава.
Лидер ЕНД и кандидат в мэры Тбилиси Ника Мелия назвал кандидатов на мероприятии в офисе партии.
Кандидатами от "Национального движения" станут:
- Сенаки - Коба Накопия;
- Озургети - Ираклий Глонти;
- Чохатаури - Нона Сихарулидзе;
- Цаленджиха - Гия Харчилава;
- Чхороцку - Бадри Карчава;
- Они - Важа Цецадзе;
- Цагери - Мадонна Бенделиани;
- Цхалтубо - Заза Метревели;
- Ткибули - Бесик Зосиашвили;
- Багдати - Георгий Робакидзе;
- Харагаули - Давид Маглаперидзе;
- Сачхере - Ирине Грдзелишвили;
- Ахалцихе - Давид Валиашвили;
- Ахалкалаки - Мелик Гарисян;
- Ниноцминда - Авак Мдоян;
- Боржоми - Гиви Джоборди;
- Душети - Леван Леквеишвили;
- Тианети - Илья Архемашвили;
- Казбеги - Имеда Шиолашвили;
- Марнеули - Эльдар Мустафаев;
- Болниси - Вахтанг Чагелишвили;
- Гардабани - Бесик Кахабришвили;
- Цалка - Руслан Хуцишвили;
- Кварели - Александр Мчедлишвили.
Кроме того, Единое национальное движение поддержит следующих кандидатов от других оппозиционных партий:
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- Зураб Джапаридзе в Лагодехи,
- Зураб Буцхрикидзе в Терджоле,
- Нодар Чачанидзе в Чиатуре,
- Лия Мухашаврия в Ланчхути,
- Зураб Джибухая в Хони,
- Геги Гуледани в Местия.
Выборы пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. В выборах принимают участие 50 партий.
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