Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси, а депутата парламента Бадри Джапаридзе кандидатом на пост председателя сакребуло (горсовет, ред.).

"Хочу всех призвать поддержать "Лело", поддержать любую оппозиционную партию, так как сегодня нами движет общая цель – борьба против голода, нищеты, безработицы, что самое главное, против нигилизма", - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на презентации кандидатов.

По словам Хазарадзе, Бибилашвили - профессионал, урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города.

"Проблемы в Тбилиси добавляются каждый день. Для мэра города очень важно иметь точные ответы на эти проблемы. По сути, мэр города должен быть надежным и заслуживающим доверия партнером в процессе развития Тбилиси. У нас есть неординарный план развития Тбилиси, который ответит на все компоненты и вызовы, и очень скоро мы представим план Маршала Тбилиси", - заявила Бибилашвили на презентации.

Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.

На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.

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