23:41 23 Августа 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.6514
  • 100 RUB4.1944
  • USD3.1257
Поиск
Партия Лело для Грузии представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси

Партия "Лело" определилась с кандидатами в мэры Тбилиси и сакребуло

Lelo For Georgia / FB
Политика
Получить короткую ссылку
Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (97)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/08/17/252655766.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/politics/20210823/252655798/Partiya-Lelo-opredelilas-s-kandidatami-v-mery-Tbilisi-i-Sakrebulo.html

Бибилашвили - урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города, заявил лидер партии

ТБИЛИСИ, 23 авг — Sputnik. Партия "Лело для Грузии" представила Анну Бибилашвили кандидатом в мэры Тбилиси, а депутата парламента Бадри Джапаридзе кандидатом на пост председателя сакребуло (горсовет, ред.).

"Хочу всех призвать поддержать "Лело", поддержать любую оппозиционную партию, так как сегодня нами движет общая цель – борьба против голода, нищеты, безработицы, что самое главное, против нигилизма", - заявил лидер партии Мамука Хазарадзе на презентации кандидатов.

Ника Мелия
photo : Nika Melia / FB
"Единое нацдвижение" представило оставшихся кандидатов в мэры городов Грузии

По словам Хазарадзе, Бибилашвили - профессионал, урбанист, архитектор, обладающая конкретным видением, настроенная по-иному воспринять проблемы города.

"Проблемы в Тбилиси добавляются каждый день. Для мэра города очень важно иметь точные ответы на эти проблемы. По сути, мэр города должен быть надежным и заслуживающим доверия партнером в процессе развития Тбилиси. У нас есть неординарный план развития Тбилиси, который ответит на все компоненты и вызовы, и очень скоро мы представим план Маршала Тбилиси", - заявила Бибилашвили на презентации.

Официально регистрация кандидатов завершится 8 сентября, а сами выборы пройдут 2 октября.

На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах. В выборах принимают участие 50 партий.

Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Темы:
Местные выборы в Грузии 2021 (97)
Теги:
Грузия, Лело для Грузии, Местные выборы

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Как живут мигранты на белорусско-польской границе - фото
Политика убивает экономику: российский политолог об экономике Грузии
"Политика убивает экономику": российский политолог о развитии Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в столице Грузии
Все дороги ведут на вакцинацию - маршрут автобусов в Тбилиси
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться