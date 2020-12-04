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Новогодняя елка с игрушками

Кошкам понравится: женщина показала, как ее малыш нарядил елку, и рассмешила всех

© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/positive/20201204/250249596/Koshkam-ponravitsya-zhenschina-pokazala-kak-ee-malysh-naryadil-elku-i-rassmeshila-vsekh.html

Любимый всеми праздник потихоньку приближается, и некоторые уже заранее создают себе праздничное настроение

Эту картину можно прокомментировать фразой из известного мультфильма: "И так сойдет".

Это забавное фото опубликовала у себя на странице в Twitter литератор из Великобритании. На снимке видна действительно большая ель, метра в три высоту. Ее поручили украсить малышу женщины, вот он и сделал это, правда, немного специфически – только первые полметра снизу. В остальной части дерева же кроме единичных снежинок нет ничего. Он художник, он так видит. Когда подрастет, увидит и остальной верх елки, а пока так.

Пост женщины набрал почти полмиллиона лайков и более 30 тысяч ретвитов.

"Этот малыш точно сговорился с кошкой", – прокомментировала пост Melanie Renzulli

"У вашего сына хороший дизайнерский вкус, но маленький рост", – добавила Meghan Rodela.

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Теги:
забавные случаи, Дети, Новогодняя елка, Новый год


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