Кошкам понравится: женщина показала, как ее малыш нарядил елку, и рассмешила всех

Эту картину можно прокомментировать фразой из известного мультфильма: "И так сойдет".
My toddler decorated my mother in law’s tree. pic.twitter.com/GII4KBrnjt— AC Thomas (@acthomas_books) November 24, 2020
Это забавное фото опубликовала у себя на странице в Twitter литератор из Великобритании. На снимке видна действительно большая ель, метра в три высоту. Ее поручили украсить малышу женщины, вот он и сделал это, правда, немного специфически – только первые полметра снизу. В остальной части дерева же кроме единичных снежинок нет ничего. Он художник, он так видит. Когда подрастет, увидит и остальной верх елки, а пока так.
Пост женщины набрал почти полмиллиона лайков и более 30 тысяч ретвитов.
"Этот малыш точно сговорился с кошкой", – прокомментировала пост Melanie Renzulli
"У вашего сына хороший дизайнерский вкус, но маленький рост", – добавила Meghan Rodela.
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