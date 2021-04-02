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Мать держит руку новорожденного ребенка. Архивное фото

В Тбилиси родились девочки-тройняшки - видео

© CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/positive/20210402/251357756/V-Tbilisi-rodilis-devochki-troynyashki---video.html

Аж тройная радость появилась в одной из семей в столице Грузии - малышкам выбрали красивые имена, и скоро новорожденных выпишут из больницы

ТБИЛИСИ, 2 апр — Sputnik. Девочки-тройняшки родились в тбилисском Национальном медицинском центре имени Гудушаури – новорожденных назвали Анна, Иоанна и Елена, сообщается на странице клиники в социальной сети Facebook.

გაიცანით ტყუპები - ანა, იოანა და ელენე ☀️ ისინი ჩვენთან დაიბადნენ და იწონიდნენ 1,600, 1,700 და 1,900 გრამს 🥰 ჩვენს ნეონატალურ ცენტრში იზრდებიან და სულ მალე, ერთად წავლენ სახლში 🧸🏠

Опубликовано ღუდუშაურის კლინიკა Gudushauri Clinic Четверг, 1 апреля 2021 г.

"Познакомьтесь с близнецами - Анной, Иоанной и Еленой. Они родились весом 1600, 1700 и 1900 граммов", - говорится в сообщении клиники.

По информации Центра, новорожденные находятся в отделении неонатологии и совсем скоро будут выписаны из больницы.

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