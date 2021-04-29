Гороскоп на 30 апреля по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в четверг готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 30 апреля, рассказывает, кто из знаков зодиака сможет изменить жизнь к лучшему, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 30 апреля, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды советуют Овнам 30 апреля не ввязываться в рискованные финансовые операции, ибо последствия могут быть самыми плачевными. Не нужно знаку зодиака сегодня чрезмерно усердствовать и допоздна засиживаться за компьютером. День не очень удачный, но можно сходить с друзьями в кино или театр, или поужинать в душевной компании.

Телец

Гороскоп рекомендует Тельцам 30 апреля воздержаться от активных предприятий и инициатив – сегодня этот знак зодиака могут настигнуть прежние ошибки и нерешенные проблемы. Тельцам лучше не делать сегодня поспешных выводов, которые могут повредить их дальнейшей профессиональной деятельности. Тельцам сегодня лучше заняться любимым делом, а вечер провести в кругу родных и близких.

Близнецы

Общительность и коммуникабельность Близнецам 30 апреля поможет привлечь к проектам новых партнеров, которые будут их поддерживать. Но все начинания существенно затормозят неожиданные проблемы, которые знак зодиака сможет решить с помощью чувства юмора и изобретательности. По гороскопу Близнецам нужно быть осторожнее со своей дружелюбностью – их могут неправильно понять.

Рак

Планы Раков 30 апреля будут нарушены – гороскоп рекомендует этому знаку зодиака не совершать сегодня необратимых поступков, особенно касающихся денег. Но бонусом для Раков станет небольшой, но очень приятный сюрприз. Самочувствие Раков может ухудшиться – сегодня знаку зодиака предпочтительнее заняться любимым делом, а вечер провести в одиночестве, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лев

Стремление Львов к признанию и похвалам может втянуть их 30 апреля в рискованные и сомнительные финансовые операции. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака, прежде чем предпринять сегодня какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Возможны серьезные конфликты с близкими людьми.

Дева

По гороскопу Девы 30 апреля смогут привлечь к своим проектам новых союзников, что позволит этому знаку зодиака найти новый источник заработка. Запланированные действия окажут куда большее влияние на жизнь Дев, чем ожидалось. Они смогут увидеть ситуацию в более позитивном свете и удачно завершат начатое. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть близких людей.

Весы

Благоприятно 30 апреля для тех Весов, которые ждали случая реализовать свои амбиции. Весы могут рассчитывать сегодня на помощь и поддержку близких людей, если проявят инициативу в решении семейных проблем. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через Интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, прежде чем начинать 30 апреля какие-то действия, направленные на свое будущее, еще раз хорошо подумать. Благоприятно сегодня для тех Скорпионов, которые занимаются самообразованием и самосовершенствованием, правда, возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

У Стрельцов 30 апреля появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители этого знака зодиака могут получить сегодня предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам решение принимать самостоятельно, положившись на интуицию, не советуясь с доверенными лицами.

Козерог

Космос расположен 30 апреля к Козерогам – подходящий день, чтобы привлечь к своим проектам новых партнеров, что позволит им найти новый источник заработка. Самый эффективный способ для Козерогов поддерживать сегодня связь с другими людьми – расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. Гороскоп рекомендует Козерогам избегать общения с людьми, с которыми они не сходятся во взглядах.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям 30 апреля заниматься только неотложными делами – вероятны конфликты в семье, ухудшение самочувствия. Планеты предостерегают Водолеев от крупных расходов, чтобы не оказаться вовлеченным в сомнительную сделку. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует Водолеям спросить совета у человека, которому доверяют.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 30 апреля сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают знаку зодиака в продвижении по службе. Звезды советуют Рыбам не требовать от людей больше, чем они могут, не делать поспешных выводов и тем более отчаянных действий, а лучше остаться сегодня в роли наблюдателя.

Материал подготовлен на основе открытых источников