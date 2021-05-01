Гороскоп на 2 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в субботу готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет удачным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 2 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 2 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

По гороскопу Овнам 2 мая нужно быть в полной готовности, так как на их должность претендуют несколько конкурентов. Да и удача в денежных делах сегодня явно не на стороне представителей этого знака зодиака, поэтому от финансовых операций им лучше воздержаться. Чтобы избежать конфликтов, Овнам сегодня лучше сторониться споров и обсуждений на любые темы.

Телец

Звезды сулят сегодня удачу Тельцам, занимающимся творчеством. Представители этого знака зодиака могут смело воплощать свои творческие планы в жизнь. Благоприятно 2 мая для активного отдыха и общения с друзьями. Однако Тельцам нужно проявить такт и избегать стремления командовать в семье, чтобы не стать причиной конфликта. Гороскоп обещает Тельцам удачу и на любовном фронте.

Близнецы

Гороскоп советуют Близнецам 2 мая рассчитывать только на собственные знания и опыт, так как представителей знака зодиака могут намеренно обмануть. Чтобы избежать ошибок звезды советуют Близнецам не суетиться, принимая важное решение. Гороскоп рекомендует Близнецам заниматься только неотложными житейскими делами и посвятить день активному отдыху в приятной компании.

Рак

Ракам сегодня все под силу – любые дела 2 мая этому знаку зодиака будут удаваться с первого раза. Благоприятно сегодня для крупных покупок – Раки смогут приобрести то, о чем давно мечтали. Но чтобы избежать ссор с партнером, звезды советуют Раку воздержаться от обсуждения недостатков друг друга. Гороскоп рекомендует этому знаку зодиака сократить сегодня физические нагрузки.

Лев

Львы 2 мая смело могут развивать самые разные направления в бизнесе. В то же время, гороскоп советует этому знаку зодиака не заниматься сегодня важными делами, чтобы не нарваться на конфликт с коллегами и близкими людьми. Благоприятно 2 мая для активного отдыха на свежем воздухе, длительных прогулок и физических нагрузок. Одиноких Львов ждет романтический вечер.

Дева

Жизненный потенциал Дев сегодня высок – возрастет дар убеждения и личное обаяние этого знака зодиака. Благоприятно 2 мая для физических нагрузок и прогулок на свежем воздухе. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Некоторая нестабильность характерна для личных отношений Дев – поводом для обиды или ссоры могут послужить любые мелочи.

Весы

Весам гороскоп рекомендует заняться 2 мая самообразованием, ибо приобретая новые знания и навыки, они смогут увеличить собственную ценность в глазах начальства и увеличить шансы на продвижение по карьерной лестнице. На личном фронте Весов все благополучно. Взаимоотношения семейных знаков зодиака значительно укрепятся, а одиноких ждет интересное знакомство.

Скорпион

По гороскопу Скорпионов 2 мая ждут перемены в материальном плане, но знаку зодиака не следует сегодня обременять себя долговыми обязательствами. Одинокие Скорпионы смогут сегодня помириться с партнером и возобновить прежние отношения или закрутить новый бурный роман. Гороскоп советует Скорпионам, желающим улучшить свою физическую форму, заняться спортом.

Стрелец

Удачный день, наполненный позитивными событиями, ждет Стрельцов 2 мая. Неудержимое желание представителей знака зодиака быстро продвинуться по службе может подтолкнуть некоторых Стрельцов к неординарным поступкам. В личной жизни тоже все позитивно – отношения сформировавшихся пар углубляются и они задумаются над тем, чтобы их узаконить.

Козерог

Козероги 2 мая столкнутся с трудностями в профессиональной деятельности, которые они преодолеют благодаря личным качествам. Возможность заработать у представителей знака появится там, где они и не ждали, хотя пренебрегать основной работой ради быстрого заработка гороскоп не рекомендует. Возможна финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Водолей

Гороскоп 2 мая предостерегает Водолеев от участия в финансовых операциях с высоким риском, который может их разорить. Представителям знака зодиака желательно также воздержаться сегодня от расширения сферы деятельности и реализации новых проектов. Водолеям нужно внимательнее отнестись к просьбам второй половинки, чтобы не обидеть близкого человека невниманием.

Рыбы

По гороскопу Рыб 2 мая ожидает опасный день, чреватый авариями, катастрофами и травмами. Представителям знака зодиака следует быть предельно осторожными и не посещать увеселительных заведений и массовых мероприятий, а также быть разборчивыми в выборе компаньонов. Звезды советуют Рыбам провести 2 мая в тесном семейном кругу и пораньше лечь спать.

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