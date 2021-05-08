Гороскоп на 9 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в воскресенье готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на воскресенье, 9 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 9 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Для Овнов 9 мая благоприятно в различных проявлениях – знак зодиака сегодня сможет преодолеть все препятствия на дороге к намеченной цели. Гороскоп советует Овнам не нарушать сегодня трудовую дисциплину даже в незначительных мелочах, чтобы не вызвать недовольства начальства. Для романтических встреч 9 мая неблагоприятно – высока вероятность конфликтов.

Телец

Тельцам 9 мая предстоит заниматься рутинными делами, выполнять ранее данные поручения. У творческих представителей знака зодиака возможен кризис новых идей, который слишком продолжительным не будет. Гороскоп не советует Тельцам совершать крупные покупки или инвестировать в сомнительные проекты. А представители знака зодиака, которым потребуется сегодня финансовая помощь, могут не стесняясь обращаться за поддержкой и дружеским советом к близким людям.

Близнецы

Близнецам 9 мая нужно сосредоточиться на реализации запланированных программах, даже если возникшее на пути знака зодиака препятствие кажется непреодолимым. Гороскоп советует Близнецам не совершать сегодня покупок, не вписывающихся в запланированный бюджет. Психоэмоциональное состояние знака зодиака может быть нестабильным, возможны стрессы и нервные перегрузки. Гороскоп рекомендует не вступать в активные дискуссии, чтобы избежать упадка сил.

Рак

По гороскопу Раки 9 мая любые критические замечания, особенно со стороны руководства, будут воспринимать негативно. Неблагоприятно сегодня заключение сделок – знаку зодиака лучше отложить важные дела на другое время. Звезды советуют знаку зодиака воздержаться от необдуманных расходов и посещения магазинов. Есть вероятность, что вещи, приобретенные в этот день, впоследствии Рака разочаруют. Гороскоп рекомендует знаку зодиака сегодня не перегружаться – перепады атмосферного давления могут способствовать появлению головной боли.

Лев

Звезды не советуют Львам заниматься 9 мая новым, не знакомым знаку зодиака делом, ибо недостаток опыта может привести к неприятным оплошностям. Благоприятно сегодня для инвестирования и крупных покупок. Благоприятно сегодня также и для путешествий и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп рекомендует Львам не перегружаться и не доводить себя до истощения, чтобы не перенапрягать нервную систему.

Дева

Девы 9 мая получат много интересных предложений от знакомых и друзей – сделать выбор знаку зодиака сегодня будет непросто. Девы могут смело проводить любые финансовые операции – благоприятно сегодня для заключения соглашений и крупных покупок. Звезды советуют при выполнении любой работы соблюдать осторожность, особенно если они связаны с денежными расходами. В личной жизни Дев царят романтические настроения – у одиноких представителей знака зодиака скоро начнется любовный роман.

Весы

Весов 9 мая ждет сложный день – знаку зодиака сегодня придется решать проблемы как на работе, так и дома. Гороскоп советует Весам сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов с коллегами и родными. Благоприятно сегодня для отдыха – Весам лучше провести день в кругу друзей и родных. Хорошей терапией для знака зодиака станет шопинг – гороскоп рекомендует Весам отправиться за покупками и побаловать себя чем-то необычным.

Скорпион

Звезды сулят Скорпионам 9 мая заключение выгодного контракта, но знаку зодиака придется задействовать все свои навыки и потратить немало усилий. Фортуна улыбнется Скорпионам-бизнесменам и позволит расширить свое дело, а самые инициативные и талантливые представители этого знака зодиака даже смогут выйти на международный рынок. Незапланированные траты заставят некоторых Скорпионов искать дополнительные деньги, но гороскоп не рекомендует брать сегодня в долг.

Стрелец

Звезды сулят успех Стрельцам 9 мая в коммерческой деятельности – благоприятно сегодня для подписания новых контрактов и работы с ценными бумагами. Гороскоп рекомендует знаку зодиака правильно оценивать ситуацию и не слишком доверять партнерам, чтобы избежать возможных финансовых потерь. Семейную лодку способна раскачать затяжная ссора – время, проведенное в кругу родных и близких людей, поможет восстановить Стрельцам силы и затраченную энергию.

Козерог

Козерогам гороскоп сулит 9 мая удачу. Все, что знак зодиака сделает сегодня, обязательно принесет свои плоды в ближайшее время и их благосостояние вырастет. Благоприятно сегодня для новых любовных отношений – прекрасное время для романтического ужина. Чтобы поддерживать состояние здоровья на должном уровне, Козерогам нужно заняться необременительными физическими упражнениями – гимнастикой или непродолжительными, но регулярными пробежками.

Водолей

Гороскоп не рекомендует Водолеям совершать дорогостоящие покупки и не покупать ненужных вещей, поскольку в скором времени знаку зодиака могут понадобиться деньги. Водолею нужно быть рачительнее – оценить свои финансовые возможности, но не брать взаймы. Семейным Водолеям будет нелегко понять свою вторую половинку – гороскоп советует знаку зодиака обсудить все спорные вопросы спокойно и не откровенничать с малознакомыми людьми, чтобы не спровоцировать скандал.

Рыбы

У Рыб 9 мая появится возможность воплотить в жизнь давно намеченные планы – у знака зодиака может появиться надежный союзник, на которого он сможет положиться. Гороскоп рекомендует не давить на своих друзей и знакомых собственным авторитетом и энергией, чтобы день не закончился крупной ссорой. Звезды советуют Рыбам потратить некоторое время на приведение в порядок накопившихся дел. В личной жизни тоже все благоприятно – обновление чувств, которое захватило знак зодиака в последнее время, может перерасти в настоящий роман.

Материал подготовлен на основе открытых источников