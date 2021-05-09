Гороскоп на 10 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в понедельник готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на понедельник, 10 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому предстоит решать проблемы.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 10 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Для Овнов 10 мая благоприятно для подписания контрактов и договоров, оформления бумаг и проведения финансовых транзакций. Несмотря на возросшую деловитость Овнов материальное положение знака зодиака останется прежним. Много времени потребуют бытовые обязанности – гороскоп рекомендует Овнам уладить сегодня спешные дела, чем позволить им накапливаться. Благоприятно сегодня для активного отдыха и занятия спортом – по гороскопу физические упражнения пойдут Овнам на пользу.

Телец

Тельцам звезды советуют посвятить 10 мая конфиденциальным делам и поручениям, которые принесут знаку зодиака удовлетворительные результаты. Денежные поступления позволят не только сделать дорогие покупки, но и отложить определенный капитал на будущее. Гороскоп рекомендует Тельцам задуматься о долгосрочном погашении кредитов и о возврате долгов. Одиноких Тельцов ждет встреча с избранником.

Близнецы

По гороскопу для Близнецов 10 мая большое значение будет иметь творческое самовыражение – знаку зодиака нужно попробовать проявить свои таланты в нестандартной сфере. Гороскоп не советует принимать участие в финансовых операциях с высокими рисками, чтобы не разориться. Вечер желательно провести в кругу родных – встречи с друзьями принесут много приятных моментов. Близнецам нужно сдерживать эмоции и аккуратнее быть с резкими высказываниями, чтобы не задеть близких людей.

Рак

Раку 10 мая нужно действовать и воплощать мечты в реальность – гороскоп обещает знаку зодиака, что у него все получится, если он не будет лениться. Рака ждут дополнительные финансовые затраты, к которым знаку зодиака лучше приготовиться заблаговременно. Звезды советуют Раку избегать сегодня новых знакомств, так как они могут доставить знаку зодиаку проблемы. Гороскоп рекомендует Раку свести спортивные тренировки к минимуму – физические нагрузки не всегда дают ожидаемые результаты.

Лев

Звезды сулят Львам 10 мая удачу – благоприятно сегодня для заключения договоров, бизнес-сделок и долгосрочных контрактов. Покупки, сделанные сегодня, будут удачными и будут радовать знак зодиака. Личная жизнь Львов станет ярче и разнообразнее, если знак зодиака проявит больше внимания к партнеру. От инициативы Львов будет зависеть будут ли продолжаться отношения или наступит окончательный разрыв.

Дева

Космос обещает Девам 10 мая выгодные проекты, которые значительно улучшат финансовое положение знака зодиака. Гороскоп не советует Девам зря тратить много денег, поскольку благоприятное время для шопинга наступит через пару недель. Знаку зодиака сегодня лучше заняться планированием бюджета, ибо возможны незапланированные траты. Гороскоп рекомендует Девам воздержаться от острого и жареного, а также уделить внимание своему телу, сходить в спортзал или просто прогуляться на свежем воздухе.

Весы

Для Весов благоприятно 10 мая для работы над самыми сложными проектами – вносить коррективы знаку зодиака в свой список сегодня не стоит. Чтобы избежать проблем, гороскоп рекомендует знаку зодиака полагаться на голос разума. Звезды советуют Весам обходить сегодня стороной крупные торговые центры, велика вероятность того, что у знака зодиака украдут деньги. Весам гороскоп рекомендует сегодня быть предельно осторожными, ибо есть риск получения травмы, которая потребует длительного лечения.

Скорпион

У Скорпионов 10 мая возможен непредсказуемый поворот в судьбе. У знака зодиака сегодня появится возможность прибыльной подработки, тем не менее ему нужно воздержаться от авантюрных дел, махинаций и спекуляций. День полон хлопот и суеты – гороскоп советует Скорпионам не расстраиваться, очень скоро все изменится к лучшему. Вечер знаку зодиака лучше провести в кругу родных – хорошее время для встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует Скорпионам избегать сегодня перенапряжения, способного привести к стрессу – знаку зодиака нужно копить силы для будущих свершений.

Стрелец

Гороскоп не рекомендует Стрельцам 10 мая заключать крупные финансовые сделки, а также совершать дорогостоящие покупки. Сегодня повезет тем представителям знака зодиака, которые играют в лотерею или в азартные игры. Стрельцам гороскоп советует урегулировать как можно скорее споры с родственниками, в противном случае есть риск, что конфликт доведет до разрыва. Звезды советуют Стрельцам пересмотреть свой рацион и не употреблять большое количество сладких или мучных блюд, чтобы избежать несварения желудка.

Козерог

Гороскоп не рекомендует Козерогам 10 мая улаживать спорные вопросы, особенно если они касаются больших денег или недвижимости – есть риск проиграть дело в суде. Неблагоприятно сегодня для оформления банковского кредита. Неблагоприятно сегодня и для новых любовных отношений – романтический ужин лучше отложить на более удачное время. Вечер знаку зодиака лучше провести в кругу родных – хорошее время для встреч с друзьями. Гороскоп рекомендует Козерогам избегать сегодня перенапряжения – благоприятно отразятся на здоровье пешие прогулки на свежем воздухе.

Водолей

Космос поможет Водолеям 10 мая продемонстрировать свои таланты окружающим – знак зодиака должен без ложной скромности проявить себя в полной мере. У Водолеев сегодня могут появиться полезные знакомства, которые будут способствовать дальнейшему продвижению знака зодиака по карьерной лестнице. Есть вероятность, что недоброжелатели попытаются рассорить Водолеев с любимым человеком – это произойдет, если знак зодиака будет готов поверить в провокацию.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам 10 мая быть внимательными при работе с официальными бумагами, ибо велика вероятность ошибки. Знаку зодиака не стоит давать безрассудных обещаний, так как выполнить их не сможет. Путешествие подарит Рыбам незабываемые знакомства, а одно из них может перерасти в серьезные отношения. Гороскоп рекомендует Рыбам использовать каждую возможность для отдыха – знаку зодиака необходимо накопить силы перед предстоящими испытаниями.

Материал подготовлен на основе открытых источников