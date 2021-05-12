Гороскоп на 13 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на четверг, 13 мая, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет подняться по карьерной лестнице, улучшить материальное положение, а кого предостерегают от грядущих неприятностей.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 13 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Звезды Овнам 13 мая не советуют ввязываться в сомнительные или рискованные финансовые операции, так как последствия для знака зодиака могут быть самыми плачевными. Сегодня подходящий период строить планы на будущее и обсудить их с человеком, который дает дельные советы в таких вопросах. Гороскоп рекомендует Овнам, считающих что их не понимают, сдерживать раздражительность, чтобы избежать конфликтов.

Телец

Гороскоп рекомендует Тельцам 13 мая воздержатся от активных предприятий и инициатив – сегодня представителей знака зодиака могут настигнуть нерешенные проблемы и помешать их дальнейшей профессиональной деятельности. Вероятны конфликтные ситуации, поэтому Тельцы должны сохранять сдержанность и по возможности сократить общение, а вечер провести в кругу родных и близких.

Близнецы

Общительность и коммуникабельность Близнецов поможет 13 мая привлечь к проектам новых партнеров. Неожиданные проблемы могут сегодня существенно затормозить все начинания, которые знак зодиака сможет решить с помощью чувства юмора и изобретательности. Гороскоп советует Близнецам оставаться рациональными, чтобы принять единственно правильное решение по каждому вопросу.

Рак

Раков 13 мая ждет неблагоприятный день. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака сегодня совершать финансовых операций. В тоже время космос обещает Раку небольшой, но очень приятный сюрприз, способный радикально улучшить настроение. Звезды советуют Ракам сделать усилие и избавиться от того, что будет их сегодня расстраивать или беспокоить. Самочувствие Раков может ухудшится – вечер знаку зодиака предпочтительнее провести в одиночестве, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Лев

По гороскопу Львам 13 мая нужно избегать рискованных и сомнительных финансовых операций, в которые может втянуть знак зодиака стремление к признанию и похвалам. Звезды советуют Львам, прежде чем предпринять какой-либо важный шаг, задуматься, насколько допустимы будут их действия, чтобы потом не поплатиться за излишнюю склонность к авантюризму. Гороскоп рекомендует Львам сдерживать эмоции, чтобы избежать конфликтов с близкими людьми.

Дева

Дев 13 мая ждет удачный день – представители этого знака зодиака смогут сегодня привлечь к своим проектам новых союзников, что позволит им найти новый источник заработка. Звезды не советуют Девам обращать сегодня внимание на мелкие детали – главное формально сдать проект, а потом уже отшлифовать его. Гороскоп рекомендует Девам вспомнить, что жизнь – это не только работа, и посвятить вечер семье, чтобы не обидеть родных людей.

Весы

Гороскоп рекомендует Весам 13 мая использовать вежливую настойчивость для реализации намеченных планов, а также по возможности избегать контактов со скользкими людьми. Весы, при решении семейных проблем, могут рассчитывать на помощь и поддержку близких людей. Вечер представители знака зодиака могут провести в приятной дружеской компании, а вот от покупок через Интернет лучше отказаться – велика вероятность, что товар окажется не таким, как его показали.

Скорпион

Звезды советуют Скорпионам, прежде чем начинать какие-то действия 13 мая, направленные на свое будущее, еще раз хорошо подумать. Об отдыхе Скорпионам сегодня нужно забыть, и трудиться засучив рукава. Благоприятно сегодня для тех, кто занимается самообразованием и самосовершенствованием, правда, возможны стрессы и ухудшение самочувствия, если личность недостаточно духовно развита. Гороскоп советует знаку зодиака провести вечер в кругу семьи и друзей.

Стрелец

У Стрельцов 13 мая появятся новые перспективные планы, способные полностью изменить стиль и уровень работы – представители этого знака зодиака могут получить предложение об участии в совместном проекте, которое сулит хороший доход. Гороскоп рекомендует Стрельцам принимать решение самостоятельно, положившись только на свою интуицию. Личная жизнь знака зодиака, возможно, переплетется с профессиональной деятельностью, что повлечет за собой определенные перемены в положении.

Козерог

К Козерогам планеты 13 мая расположены. Подходящий день для знака зодиака определиться со сферой деятельности, привлечь к своим проектам новых партнеров, что позволит им найти новый источник заработка. Самый эффективный способ для Козерогов поддерживать сегодня связь с другими людьми – расслабиться, чтобы их собеседники сделали то же самое. В противном случае Козероги будут чувствовать раздражение, не говоря уже о том, что общаться им придется с людьми, с которыми не сходятся во вкусах.

Водолей

Водолеев 13 мая ждет сложный день, полный недоразумений и конфликтов. Вероятны конфликты и в семье – гороскоп рекомендует знаку зодиака заниматься только неотложными житейскими делами. Планеты предостерегают Водолеев от крупных расходов, ибо вместо удачного вложения средств, могут быть втянуты в достаточно сомнительную сделку. В затруднительной ситуации гороскоп рекомендует спросить совета у человека, которому доверяете.

Рыбы

Гороскоп советует Рыбам 13 мая сохранить с начальством формальные отношения и не переходить на приватные, которые в дальнейшем помешают знаку зодиака в продвижении по службе. Рыб сегодня ожидают приятные знакомства – их общество будет приятно многим, что прибавит знаку зодиака уверенности в себе. Гороскоп рекомендует Рыбам больше времени уделять собственной персоне – сходить в элитный ресторан, сделать расслабляющий массаж или просто прогуляться на свежем воздухе.

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