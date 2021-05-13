Гороскоп на 14 мая по знакам зодиака

Каждому знаку зодиака звезды в среду готовят свои сюрпризы – для кого-то этот день будет успешным, а для кого-то – не очень

Астрологический прогноз на пятницу, 14 мая, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия в рискованных и сомнительных сделках.

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 14 мая, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.

Овен

Овнов 14 мая ждет сложный день – по гороскопу знаку зодиака избежать сегодня неприятностей на работе поможет интуиция. Рассчитывать на чью-то помощь Овнам сегодня не стоит – все преграды преодолевать им придется самостоятельно. Несдержанность в поступках и категоричность в суждениях неблагоприятно отразятся на отношениях с близким человеком. Чтобы уладить конфликты, звезды советуют Овнам немного умерить гордыню. Одиноким Овнам звезды обещает сегодня бурный, но непродолжительный роман.

Телец

Тельцам 14 мая следует заниматься только неотложными делами – гороскоп рекомендует знаку зодиака сегодня воздерживаться от скандалов и конфликтов с начальством и коллегами по работе. Конфликт возможен и в отношениях с близким человеком, который перерастет в затяжную ссору. Поэтому Тельцы должны постараться перенести все важные разговоры на следующую неделю, чтобы избежать разногласий с друзьями и родственниками. Благоприятно сегодня для активного отдыха – прогулок на свежем воздухе или путешествий.

Близнецы

По гороскопу Близнецы 14 мая могут заниматься как коллективным, так и индивидуальным творчеством. Благоприятно сегодня для общения с друзьями и приема гостей. Вечером вероятны конфликты в семье – вспышка ревности или ссора между супругами из-за денег. В личной жизни одиноких Близнецов возможны изменения, которые заставят знак зодиака пересмотреть приоритеты и свое отношение к партнеру. Близнецам нужно провести как можно больше времени на свежем воздухе – знак зодиака может отправиться за город или просто прогуляться по парку.

Рак

От Раков 14 мая работа потребует максимальной отдачи - гороскоп рекомендует знаку зодиака соблюдать сегодня во всем меру и не менять слишком резко привычный режим дня, чтобы не истощить свои физические силы. Ракам по гороскопу нужно приготовиться к неприятному разговору, так как могут нагрянуть кредиторы, у которых они занимали деньги. Ракам следует уделять внимание окружающим их людям, так как в последнее время они были настолько сосредоточены на работе, что полностью забыли о родных и близких.

Лев

Львам космос преподнесет 14 мая приятный сюрприз – они смогут заключить выгодную сделку, а также получить предложение перейти на более интересную работу. Гороскоп рекомендует знаку зодиака избавиться от привычки тратить деньги на ненужные вещи, так как в скором времени им потребуется крупная сумма. Семейным Львам звезды советуют свободное время посвятить второй половинке и совместной развлекательной программе. А одиноким представителям знака зодиака нужно взять ответственность за свою жизнь в собственные руки, чтобы добиться счастья.

Дева

По гороскопу Девам 14 мая лучше отказаться от капиталовложений, чтобы не понести финансовый ущерб. Взаимоотношения знака зодиака с партнерами и коллегами по работе могут осложниться, поэтому от активных действий также лучше отказаться. Воздержаться Девам следует и от резких высказываний, о которых потом могут пожалеть. Лучше провести этот сложный день в кругу родных – Девы почувствуют, как семейный уют заряжает их энергией и помогает набраться сил.

Весы

Звезды сулят Весам 14 мая удачу. Ключом к успеху станет умение знака зодиака ладить с людьми и строить доверительные отношения в команде. Гороскоп говорит, что сегодня высока вероятность финансовых потерь, и советует Весам принять соответствующие меры. А вот резких высказываний и суждений, о которых потом можно пожалеть, Весам лучше избежать. Гороскоп не рекомендует знаку зодиака рассчитывать на успех и в любовных делах. Им придется сегодня вспомнить о здоровье – курс лечебной гимнастики поможет избежать проблем с суставами и позвоночником.

Скорпион

К Скорпионам 14 мая космос благосклонен и обещает сегодня знаку зодиака массу сюрпризов. В то же время гороскоп не рекомендует начинать 14 мая новые проекты и предлагает отложить их до следующей недели. Благоприятно сегодня для покупок и приобретений, а также объяснения в любви. Высока вероятность, что признание Скорпионов будет принято благосклонно. Гороскоп рекомендует знаку зодиака не пренебрегать утренней зарядкой, так как организм нуждается в дополнительных движениях.

Стрелец

Стрельцам 14 мая придется работать, засучив рукава и весь день копаться в бумагах, чтобы найти ошибку, которая влечет за собой существенные финансовые потери. Вероятны конфликты с людьми, от которых зависит их финансовое положение. К крупным финансовым потерям также могут привести непорядочность партнеров или ложные обещания. Неблагоприятно 14 мая и в супружеских отношениях – отдалиться могут даже стабильные пары. Поэтому звезды не советуют принимать сегодня важные решения, связанные с личными отношениями.

Козерог

Звезды советуют Козерогам отложить на несколько дней принятие серьезных решений и воздержаться от активных действий в профессиональной деятельности, так как могут открыться новые неожиданные обстоятельства. Представители знака зодиака 14 мая, чтобы не столкнуться с обманом, должны все делать самостоятельно и не ждать помощи от близких или партнеров. Вероятны неожиданные проблемы, которые существенно ухудшат финансовое положение и отразятся на отношениях с близким человеком.

Водолей

Гороскоп рекомендует Водолеям отложить любые финансовые операции на более благоприятное временя. В тоже время советует знаку зодиака быть готовым получить желаемое в действительности. Интуиция сегодня Водолеев не подведет и поможет принимать правильные решения. Но из-за повышенной агрессивности планет эмоциональное состояние Водолеев может стать нестабильным и им потребуется поддержка близкого человека. Чтобы избежать проблем со здоровьем Водолеям лучше воздержаться от спиртных напитков и не использовать острые и режущие предметы.

Рыбы

Гороскоп рекомендует Рыбам 14 мая сосредоточиться на том, чтобы сохранить за собой занимаемое место, так как думать сегодня о продвижении по служебной лестнице не приходится. Звезды советуют знаку зодиака хорошо обдумать все свои действия и не рубить с плеча, чтобы не случилось. Первую половину дня Рыбам следует посвятить оформлению деловых бумаг и документов, так как вероятны проверки и инспекции. Вечер лучше провести в кругу семьи, где жизненные силы знака зодиака не только возобновятся, но и значительно окрепнут.

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