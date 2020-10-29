Sputnik Грузия запустил спецпроект к парламентским выборам 2020

ТБИЛИСИ, 29 окт — Sputnik. Информационное агентство и радио Sputnik Грузия в преддверии парламентских выборов в стране на русскоязычной и национальной версии запустило спецпроект "Борьба за власть в Грузии. Парламентские выборы 2020 в деталях". Мультимедийный навигатор поможет читателям портала разобраться в многообразии предвыборных платформ и мнений, а также узнать о главных политических силах Грузии, участвующих в предвыборной гонке. Проект включает фото и видеоотчеты о предвыборных акциях в Грузии, мультимедийные репортажи с избирательных участков, подборку справочных и аналитических материалов.

"Sputnik Грузия подробно и взвешенно освещает предвыборную кампанию и парламентские выборы в Грузии. На сайте Sputnik Грузия, в наших социальных сетях и на канале в Telegram вы найдете самую актуальную информацию о претендентах на кресло в парламенте, о ходе голосования и итогах выборов ", — подчеркнула руководитель проекта Sputnik Грузия Оксана Воинцева.

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной. Голосовать имеют право граждане Грузии, достигшие ко дню выборов 18 лет и имеющие на руках удостоверение личности или паспорт.

Sputnik Грузия (sputnik-georgia.com) начал работу в стране в мае 2015 года и является лидером среди интернет-СМИ о Грузии*. В состав Агентства входят одноименный портал на грузинском и русском языках и интернет-радио. Sputnik Грузия является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран.

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* по данным Liveinternet на 1 октября 2020 года