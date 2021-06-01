Внимание! Мошенники распространяют фейк-информацию от имени Sputnik Грузия

Редакция Sputnik Грузия категорически отрицает какую-либо причастность к распространению ложной информации на сайте сомнительного происхождения

ТБИЛИСИ, 1 июн — Sputnik. Материал сомнительного происхождения, стилизованный под оформление сайта Sputnik Грузия, появился сегодня в сети. Данный материал содержит информацию, не соответствующую действительности, а также поддельное интервью основателя правящей партии "Грузинская мечта", миллиардера Бидзины Иванишвили, которое он якобы дал грузинскому телеканалу.

Редакция Sputnik Грузия категорически отрицает какую-либо причастность к распространению данной ложной информации. Никакого отношения к сайтам sputnik-georgia.ru и sputnik-georgia.com распространяемый материал не имеет.

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Настоятельно рекомендуем авторам данного фейкового сайта удалить любое упоминание Sputnik Грузия, в том числе логотип и элементы оформления портала из распространяемого материала.