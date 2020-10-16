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Круглый стол: Программы партий в Грузии – как спасти экономику

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20201016/249724852/Kruglyy-stol-Programmy-partiy-v-Gruzii--kak-spasti-ekonomiku.html

Пресс-конференция на тему "Программы партий в Грузии – как спасти экономику" состоится в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 16 октября, в 14:30

Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два блока. Избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.

Кроме этого, население отдельных регионов будет выбирать мэров и депутатов районных советов. Также в автономной Аджарской республике в этот день пройдут выборы в Верховный совет.

На фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса одним из главных компонентов программ партий является именно то, как партии видят спасение экономики. На чем делают акцент участники выборов? Как собираются снижать влияние негативных факторов на экономику Грузии? Остановится ли после выборов падение лари? Эти и другие вопросы обсудят участники пресс-конференции:

- профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур ГИОРХЕЛИДЗЕ;

- профессор, эксперт по экономическим вопросам Иосиф АРЧВАДЗЕ.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С.

Материалы пресс-конференции будут представлены на сайте Sputnik Грузия.



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