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Брифинг: условия поступления в российские вузы для студентов из Грузии

© photo: Sputnik / Anton Denisov
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210125/250681526/Brifing-usloviya-postupleniya-v-rossiyskie-vuzy-dlya-studentov-iz-Gruzii.html

Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 25 января, в 13:00

На брифинге Николай Свентицкий объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Аккредитация СМИ:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.



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