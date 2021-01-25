Брифинг: условия поступления в российские вузы для студентов из Грузии

Брифинг председателя Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николая Свентицкого состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в понедельник, 25 января, в 13:00
На брифинге Николай Свентицкий объявит условия поступления на бюджетные места в российские вузы для абитуриентов из Грузии.
Приглашаем представителей СМИ принять участие в брифинге, который пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.