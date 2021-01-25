Как грузинским абитуриентам поступить в вузы России? Подробная инструкция

На что обратить внимание и какие документы подготовить - подробно рассказываем, как абитуриентам Грузии стать студентами российских вузов совершенно бесплатно

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Как и что необходимо сделать для того, чтобы бесплатно поступить в российские вузы грузинским абитуриентам, на брифинге в пресс-центре Sputnik Грузия рассказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.

Ежегодно Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии проводит конкурсный отбор среди граждан Грузии для поступления в российские вузы. Так и в этом году, с 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет бюджета Российской Федерации.

Программа обучения студентов из разных стран в России функционирует уже 16 лет. Все эти годы только из Грузии на учебу в Россию ежегодно отправляются около 120 студентов. Однако в этот раз точное количество мест, выделенных для грузинских абитуриентов, неизвестно. Хотя Николай Свентицкий уверен, что мест в любом случае будет выделено достаточно.

Для того, чтобы попасть в число абитуриентов, желающих пройти обучение в разных городах России, необходимо правильно заполнить анкету на сайте education-in-russia.com, однако об этом подробнее.

Как подать заявку

Для участия в отборочных мероприятиях надо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте.

Необходимо прикрепить к заявке отсканированные документы в соответствии с перечнем, указанным на сайте. К документам, которые предоставляются на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.

Только после того, как будут заполнены все поля анкеты, надо нажать кнопку "отправить на проверку", и ваша заявка попадает в базу системы. Данные можно будет корректировать, но главное – попасть в систему.

На первом этапе необходимо разместить на сайте скан загранпаспорта, а также в случае поступления абитуриентов оценки за первое полугодие для школьников, которые выпускаются в этом году, а для студентов – дипломы.

После 20 февраля начинается проверка документов, после чего уже в первой половине марта вас пригласят на собеседование. Медицинские справки, оценки абитуриентов за второе полугодие – могут быть представлены на втором этапе.

© Sputnik / Alex Shlamov Николай Свентицкий

Информация о графике собеседований будет размещена дополнительно после 20 февраля. В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться на сайт education-in-russia.com или на сайт секции интересов Российской Федерации в Грузии.

Дополнительные советы

Необходимо заполнять все графы, а после завершения проверять внимательно все поля:

фотография обязательна;

когда вас пригласят на собеседование в Секцию интересов РФ в Грузии, анкету необходимо распечатать;

весь пакет документов - оригиналы - надо иметь собой, в том числе аттестаты, дипломы, сертификаты;

вы можете указать шесть вузов, но не более двух в одном городе;

вся документация должна быть переведена на русский язык и нотариально заверена, а после прикреплена на сайт в формате PDF;

обязательно прикреплять справку с текущими оценками.

Если вы поступаете, к примеру, в медицинский или экономический вуз, у вас должны быть высшие баллы по биологии, химии и математике. На собеседовании будьте готовы, что вам зададут вопросы из этой сферы.

Кроме того:

указывайте всю информацию о вашей активности – участие в семинарах, олимпиадах, мастер- классах, конкурсах, что даст вам больше бонусов при отборе;

основное внимание необходимо обратить на медицинские справки, которые необходимо прикреплять к анкете формате PDF, без них анкета не является полноценно заполненной;

для тех, кто оканчивает грузинскую школу, но в совершенстве владеет русским языком, необходимо иметь справку от педагога русского языка, а лучше от дирекции школы, а те, кто оканчивает среднее и высшее образование на русском языке - им достаточно оценки в аттестате или дипломе;

обратите внимание на то, что анкета после регистрации подлежит редактированию: самое главное – не регистрировать их несколько раз подряд, это может привести к сбою в системе сайта;

если у кандидата имеется два гражданства - грузинское и российское - просьба приложить сканы обоих загранпаспортов.

Если кандидат не имеет возможность очно присутствовать на отборочных испытаниях, к примеру, кандидата нет в этот период в стране, в этом случае необходимо направить обращение на имя главы Секции интересов РФ в Грузии с просьбой о возможности дистанционного собеседования.