Как грузинским абитуриентам поступить в вузы России? Подробная инструкция

ТБИЛИСИ, 25 янв — Sputnik. Как и что необходимо сделать для того, чтобы бесплатно поступить в российские вузы грузинским абитуриентам, на брифинге в пресс-центре Sputnik Грузия рассказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников Грузии Николай Свентицкий.
Ежегодно Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии проводит конкурсный отбор среди граждан Грузии для поступления в российские вузы. Так и в этом году, с 20 января стартовала кампания по набору абитуриентов и студентов для поступления в 2021-22 году в высшие учебные заведения за счет бюджета Российской Федерации.
Программа обучения студентов из разных стран в России функционирует уже 16 лет. Все эти годы только из Грузии на учебу в Россию ежегодно отправляются около 120 студентов. Однако в этот раз точное количество мест, выделенных для грузинских абитуриентов, неизвестно. Хотя Николай Свентицкий уверен, что мест в любом случае будет выделено достаточно.
Для того, чтобы попасть в число абитуриентов, желающих пройти обучение в разных городах России, необходимо правильно заполнить анкету на сайте education-in-russia.com, однако об этом подробнее.
Как подать заявку
Для участия в отборочных мероприятиях надо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте.
Необходимо прикрепить к заявке отсканированные документы в соответствии с перечнем, указанным на сайте. К документам, которые предоставляются на грузинском языке, должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.
Только после того, как будут заполнены все поля анкеты, надо нажать кнопку "отправить на проверку", и ваша заявка попадает в базу системы. Данные можно будет корректировать, но главное – попасть в систему.
На первом этапе необходимо разместить на сайте скан загранпаспорта, а также в случае поступления абитуриентов оценки за первое полугодие для школьников, которые выпускаются в этом году, а для студентов – дипломы.
После 20 февраля начинается проверка документов, после чего уже в первой половине марта вас пригласят на собеседование. Медицинские справки, оценки абитуриентов за второе полугодие – могут быть представлены на втором этапе.
Информация о графике собеседований будет размещена дополнительно после 20 февраля. В случае возникновения вопросов, вы можете обращаться на сайт education-in-russia.com или на сайт секции интересов Российской Федерации в Грузии.
Дополнительные советы
Необходимо заполнять все графы, а после завершения проверять внимательно все поля:
- фотография обязательна;
- когда вас пригласят на собеседование в Секцию интересов РФ в Грузии, анкету необходимо распечатать;
- весь пакет документов - оригиналы - надо иметь собой, в том числе аттестаты, дипломы, сертификаты;
- вы можете указать шесть вузов, но не более двух в одном городе;
- вся документация должна быть переведена на русский язык и нотариально заверена, а после прикреплена на сайт в формате PDF;
- обязательно прикреплять справку с текущими оценками.
Если вы поступаете, к примеру, в медицинский или экономический вуз, у вас должны быть высшие баллы по биологии, химии и математике. На собеседовании будьте готовы, что вам зададут вопросы из этой сферы.
Кроме того:
- указывайте всю информацию о вашей активности – участие в семинарах, олимпиадах, мастер- классах, конкурсах, что даст вам больше бонусов при отборе;
- основное внимание необходимо обратить на медицинские справки, которые необходимо прикреплять к анкете формате PDF, без них анкета не является полноценно заполненной;
- для тех, кто оканчивает грузинскую школу, но в совершенстве владеет русским языком, необходимо иметь справку от педагога русского языка, а лучше от дирекции школы, а те, кто оканчивает среднее и высшее образование на русском языке - им достаточно оценки в аттестате или дипломе;
- обратите внимание на то, что анкета после регистрации подлежит редактированию: самое главное – не регистрировать их несколько раз подряд, это может привести к сбою в системе сайта;
- если у кандидата имеется два гражданства - грузинское и российское - просьба приложить сканы обоих загранпаспортов.
Если кандидат не имеет возможность очно присутствовать на отборочных испытаниях, к примеру, кандидата нет в этот период в стране, в этом случае необходимо направить обращение на имя главы Секции интересов РФ в Грузии с просьбой о возможности дистанционного собеседования.