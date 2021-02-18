Пресс-конференция: Экономика Грузии в постпандемический период – прогнозы

Пресс-конференция на тему "Экономика Грузии в постпандемический период – прогнозы" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в четверг, 18 февраля, в 13:00

Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов.

Какими будут последствия всемирного экономического кризиса для Грузии? Как страна будет жить в постпандемический период? Как восстановятся туризм и бизнес? Эти и другие актуальные вопросы обсудят участники пресс-конференции:

- член Бизнес-академии Грузии, Роман РУРУА;

- профессор, член Инженерной академии Грузии, Паата ГИОРГАДЗЕ.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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