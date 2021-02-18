Работа над ошибками: эксперты рассказали, что привело Грузию к кризису во время пандемии

Почему страна переживает социально-экономический коллапс и насколько важно сейчас сделать акцент на природных ресурсах, рассказали ведущие эксперты экономики

ТБИЛИСИ, 18 фев — Sputnik. Самый большой экономический крах во время пандемии потерпели страны, которые делали ставку на туризм. К такому выводу пришли эксперты в ходе пресс-конференции на тему "Экономика Грузии в постпандемический период" в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.

В пресс-конференции приняли участие член Бизнес-академии Грузии Роман Руруа и профессор, член Инженерной академии Грузии Паата Гиоргадзе.

© Sputnik / Alex Shlamov Пресс-конференция на тему "Экономика Грузии в постпандемический период – прогнозы"

"Из-за пандемии финансовые институты полностью прекратили деятельность, мировая экономика встала с ног на голову. В основном, те страны, которые были ориентированы на туризм, пострадали больше всего. Грузия в какой-то степени на данный момент переживает тяжелейший социально-экономический коллапс", - сказал Гиоргадзе.

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По словам экспертов, Грузия должна сделать вывод из сложившейся ситуации и развивать другие виды деятельности в стране. Речь зашла о важности акцента на природных ресурсах страны, которые раскрывают большие возможности.

© Sputnik / Alex Shlamov Паата Гиоргадзе. Пресс-конференция на тему "Экономика Грузии в постпандемический период – прогнозы"

Роман Руруа, к слову, придал пандемии сакральный смысл и заявил, что природа воздает человеку сполна за вандализм по отношению к ней за всю историю ее существования.

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"Пандемия – это закономерность природы, так как природа – это министерство обороны. Природа – это Бог, и мы противостоим этому Богу. В конце концов, она не выдержит и уничтожит нас", - сказал он.

© Sputnik / Alex Shlamov Роман Руруа. Пресс-конференция на тему "Экономика Грузии в постпандемический период – прогнозы"

По словам Руруа, человек на протяжении всей своей жизни на Земле истребил 77% процентов всего живого на планете и сейчас природа защищает оставшиеся 23%.

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Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы. Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Для смягчения последствий пандемии правительство в апреле 2020 года утвердило антикризисный план по оказанию помощи населению и бизнесу, который осуществляется в несколько этапов и по сей день.