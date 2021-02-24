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Батумский морской порт - портовые краны и контейнеры в летнее время

Видеомост: Энергетика, транзит и грузооборот Южного Кавказа

© Sputnik / Alexander Imedashvili
Пресс-центр
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210224/250968490/Videomost-Energetika-tranzit-i-gruzooborot-Yuzhnogo-Kavkaza.html

Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: "Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 24 февраля, в 15:00 по тбилисскому времени

Какие энергетические проекты смогут принести бюджету государств Южного Кавказа значительные поступления? Каковы перспективы восстановления Южно-Кавказской железной дороги? Насколько выгодно для стран строительство ГЭС? На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:

В Тбилиси:

- профессор, эксперт по экономическим вопросам Иосиф АРЧВАДЗЕ

В Москве:

- главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика.инфо Борис МАРЦИНКЕВИЧ

В Баку:

- профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ

В Ереване:

- экономист, экс-депутат парламента, экс-мэр Еревана Ваагн ХАЧАТРЯН.

Адрес Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61, 5 этаж, Блок С.

Вход по аккредитации:

E-mail: media@sputnik-georgia.com; тел.: +995555908977.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

 



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