Видеомост: Энергетика, транзит и грузооборот Южного Кавказа

Какие энергетические проекты смогут принести бюджету государств Южного Кавказа значительные поступления? Каковы перспективы восстановления Южно-Кавказской железной дороги? Насколько выгодно для стран строительство ГЭС? На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:
В Тбилиси:
- профессор, эксперт по экономическим вопросам Иосиф АРЧВАДЗЕ
В Москве:
- главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика.инфо Борис МАРЦИНКЕВИЧ
В Баку:
- профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ
В Ереване:
- экономист, экс-депутат парламента, экс-мэр Еревана Ваагн ХАЧАТРЯН.
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