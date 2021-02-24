Видеомост: Энергетика, транзит и грузооборот Южного Кавказа

Видеомост Москва-Тбилиси-Баку-Ереван международного информационного агентства Sputnik на тему: "Энергетика, транзит и грузооборот Закавказья" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 24 февраля, в 15:00 по тбилисскому времени

Какие энергетические проекты смогут принести бюджету государств Южного Кавказа значительные поступления? Каковы перспективы восстановления Южно-Кавказской железной дороги? Насколько выгодно для стран строительство ГЭС? На эти и другие вопросы журналистов ответят участники видеомоста:

В Тбилиси:

- профессор, эксперт по экономическим вопросам Иосиф АРЧВАДЗЕ

В Москве:

- главный редактор аналитического журнала Геоэнергетика.инфо Борис МАРЦИНКЕВИЧ

В Баку:

- профессор UNEC, замдиректора Русской школы экономики Эльшад МАМЕДОВ

В Ереване:

- экономист, экс-депутат парламента, экс-мэр Еревана Ваагн ХАЧАТРЯН.

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