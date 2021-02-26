Презентация книг из серии "Русские в Грузии": Лермонтов, Есенин, Санеев

Пресс-конференция, посвященная презентации новых книг из серии "Русские в Грузии", состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 26 февраля, в 13:00

Новые издания из знаменитой серии Международного культурно-просветительского союза "Русский клуб" "Русские в Грузии" посвящены поэту и писателю Михаилу Лермонтову, поэту Сергею Есенину, олимпийскому чемпиону Виктору Санееву, актрисам Людмиле Артемовой-Мгебишвили и Валентине Воиновой, а также актеру Анатолию Смиранину.

На презентации авторы книг расскажут о последних и планирующихся изданиях, а также ближайших мероприятиях "Русского клуба".

В серии "Русские в Грузии" уже вышли книги, посвященные Льву Толстому, Владимиру Маяковскому, Борису Пастернаку, Осипу Мандельштаму, Николаю Гумилеву, Владимиру Немировичу-Данченко, Георгию Товстоногову и многим другим.

Участники пресс-конференции:

- главный редактор журнала "Русский клуб", редактор серии "Русские в Грузии" Александр СВАТИКОВ;

- координатор серии "Русские в Грузии", заведующая литературной частью театра имени А. С. Грибоедова Нина ЗАРДАЛИШВИЛИ-ШАДУРИ;

- поэт, журналист, заместитель главного редактора журнала "Русский клуб" Владимир ГОЛОВИН;

- заведующая музеем Театра имени Грибоедова, член редколлегии журнала "Русский клуб" Инна БЕЗИРГАНОВА;

- журналист, автор сценариев, редактор, радиоведущая литературных и публицистических передач Марина МАМАЦАШВИЛИ.

Мероприятие проходит в закрытом формате. Текстовые и фотоматериалы будут представлены на сайте Sputnik Грузия.