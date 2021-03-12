Пресс-конференция: Грузинская русистика сегодня

Пресс-конференция на тему "Грузинская русистика сегодня" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в пятницу, 12 марта, в 14:00

В Грузии русский язык преподается в школах и в общеобразовательных учреждениях. Но в последние годы часы преподавания русского языка сократились. При этом активно работает частный сектор, разные языковые курсы, центры и тренинги пользуются спросом среди людей, которым русский язык необходим для образования и работы.

Как и где преподается в Грузии русский язык? Какие проблемы стоят перед преподавателями и учениками? Каков спрос на русский как иностранный? На эти и другие актуальные вопросы ответит в ходе пресс-конференции профессор Тбилисского государственного университета, русист Мака ФИЛИНА.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

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