Как стать филологом в Грузии? Проблемы русистики, вузы, возможности

Изучение русского языка в Грузии - Sputnik разобрался, кого это интересует, где можно обучиться русской филологии и у каких специалистов

ТБИЛИСИ, 12 мар — Sputnik. Проблемы современной русистики в Грузии, кто поступает на специальность славистики, а также где ей можно обучиться – эти вопросы в ходе конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия обсудила профессор Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили, русист Мария Филина.

Русистика — это комплекс наук о русском языке, русской культуре и литературе, русском народе и истории. Русистика охватывает изучение русского языка и литературы, методику преподавания этих дисциплин, а также является составной частью славистики.

По словам Филиной, в ТГУ им. И. Джавахишвили всегда был центр русистики с огромными и богатыми традициями, несколькими кафедрами русского языка и кафедрой истории русской литературы. Однако сегодня с историческими факторами формат этого направления в вузе немного изменился. Несмотря на это, университет пытается сохранить язык, поскольку русистика считается частью грузинской гуманитарной науки.

"Большая беда"

"Мы пытаемся все это так или иначе сохранить. И, надо сказать, что ТГУ этому способствует, - рассказывает Филина. - Но, к сожалению, от российских центров мы изолированы. И это наша большая беда. Но тем не менее контакты - человеческие, научные - они остались и помогают нам не только функционировать, но и идти вперед".

© Sputnik / Alex Shlamov Мария Филина. Пресс-конференция на тему "Грузинская русистика сегодня"

По словам профессора, русистика в той или иной форме изучается в таких высших учебных заведениях Грузии, как Университет им. И. Чавчавадзе, в Батумском и Кутаисском университете, а также в Гори.

Кто поступает на эти программы?

Естественно, рождается вопрос - кто в современной Грузии профессионально изучает русский язык? Русист Мария Филина подробно разделила студентов на категории тех, кто поступает в русскоязычные программы.

Оказалось, что на курсе был и поток студентов из грузинских семей, которые, по словам Филиной, окончив школы в России, вернулись на родину после событий 2008 года.

Также поступают дети, которые оканчивали русские школы в Грузии, студенты из Марнеули, Ахалцихе, Болниси, даже из соседних Баку и Еревана. По словам профессора, их немного, но они есть.

"Может быть, это удивительно, но интерес к русской филологии есть и среди детей, которые закончили грузинские школы. Они, в частности, идут на грузиноязычную программу", - говорит Филина.

Отсутствие обменных программ – пагубный минус

Помимо этого, Университет Джавахишвили продолжает контактировать с зарубежными учебными учреждениями в разных странах, к примеру с Йенским университетом Ф. Шиллера в Германии. Есть обмен студентами с польскими университетами, а также с Ереванским университетом.

При этом отсутствие обменных программ студентов с Россией отрицательно влияет на развитие русского языка среди грузин, уверена Филина. А ведь обменные программы в разные страны Европы практикуются у грузинских студентов довольно часто.

"Полонистику поддерживает польское государство, даже в минимальных масштабах, - рассказывает Филина. - Может, могли бы и больше поддержать, но поддерживают же. А тут мы на чью поддержку можем рассчитывать? Мы можем рассчитывать только на поддержку нашего университета. Скажем, те, кто изучают немецкий, английский, могут в рамках разных программ поехать в большую часть учебных заведений Европы и США, где могут провести семестр-два. У нас студенты русской филологии не имеют этой возможности".

Где учиться русистике в Грузии?

Сегодня Институт славистики существует при факультете гуманитарных наук Тбилисского государственного университета им. И. Джавахишвили. И в нем действуют две программы по русистике – для преподавания на русском и на грузинском языках. Также в университете есть языковой центр.

Везде работают опытные специалисты, рассказывает Филина. Ведь, по словам профессора, задачей вуза является подготовить сильных филологов, которые впоследствии будут профессионально обучать русскому языку.

На данный момент директором в институте является профессор, он же заведующий языковой кафедры, Давид Гоциридзе. В вузе работают профессоры Наталья Басилая, Марина Алексидзе, Майя Тухарели, Натела Чохонелидзе, Нодар Порагишвили и другие. Историю литературы преподают - профессоры Илона Дзнеладзе, Кетеван Шошиашвили, молодые специалисты Саломе Бедукадзе и Анна Авакова.

Ежегодно специальность русистики оканчивают в Грузии до 15 студентов.