15:10 23 Марта 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9636
  • 100 RUB4.4696
  • USD3.3299
Поиск
Протесты против строительства Намахвани ГЭС - акция в Кутаиси 14 марта 2021 года

Пресс-конференция: Правовая оценка политических процессов в Грузии

© Sputnik / STRINGER
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
2210
https://cdn2.img.sputnik-georgia.com/images/07e5/03/0f/251175855.jpg
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/pressclub/20210323/251238183/Press-konferentsiya-Pravovaya-otsenka-politicheskikh-protsessov-v-Gruzii.html

Пресс-конференция на тему "Правовая оценка политических процессов в Грузии" состоится в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия во вторник, 23 марта, в 15:00

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.

Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозицию проведут мобилизацию сторонников в регионах.

Как будет развиваться политическая жизнь Грузии в ближайшие месяцы и как политические процессы можно оценить с правовой точки зрения, расскажут участники пресс-конференции:

- доктор права, профессор Кавказского международного университета, главный государственный советник юстиции в отставке Гия МЕПАРИШВИЛИ;
- доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.

Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.

Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.

Главные темы

Орбита Sputnik


Новости
Все новости
Все новости
Колумнисты
Прогулки по Тифлису
Мультимедиа
Полиция на месте ЧП. Стрельба на территории супермаркета в Колорадо США
Убийство в супермаркете: 10 человек погибли от рук стрелка в США - фото
О чем другие молчат-III сезон - Немирный атом: 10 лет со дня аварии на Фукусиме
О чем другие молчат-III сезон - "Немирный атом": 10 лет со дня аварии на Фукусиме
Заплаты и занятость в Грузии - последние данные
Зарплаты и занятость в Грузии - последние данные
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться