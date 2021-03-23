Пресс-конференция: Правовая оценка политических процессов в Грузии

Западные посредники уже несколько месяцев пытаются повлиять на ситуацию в Грузии, но пока безрезультатно – политический кризис в стране углубляется. Спустя четыре месяца после парламентских выборов основная часть оппозиции по-прежнему отказывается признавать их итоги и требует нового голосования. Власти считают этот вопрос "красной линией", обвинения в фальсификации выборов необоснованными и предлагают сконцентрироваться в ходе переговоров на других вопросах.
Оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 15 мая у здания парламента Грузии, а до этого лидеры оппозицию проведут мобилизацию сторонников в регионах.
Как будет развиваться политическая жизнь Грузии в ближайшие месяцы и как политические процессы можно оценить с правовой точки зрения, расскажут участники пресс-конференции:
- доктор права, профессор Кавказского международного университета, главный государственный советник юстиции в отставке Гия МЕПАРИШВИЛИ;
- доктор права, профессор Венеди БЕНИДЗЕ.
Пресс-конференция пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия по адресу: Тбилиси, проспект Агмашенебели, 61. 5 этаж. Блок С. Справки по телефонам: 555 90 89 77.
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