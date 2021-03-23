Настоящая причина политического кризиса в Грузии: почему переговоры зашли в тупик?

Как выйти из кризиса, кому и на какие уступки пойти, а главное, кого в данном случае должно поддержать общество по законам демократического государства - эти актуальные вопросы обсудили ведущие эксперты права Грузии

ТБИЛИСИ, 23 мар – Sputnik. Раскол общества на две части – вот, что принес Грузии политический кризис, считают эксперты области права Венеди Бенидзе и Гия Мепаришвили. Об этом они рассказали в ходе пресс-конференции в Мультимедийном центре Sputnik Грузия.

Темой обсуждения на этот раз стала "Правовая оценка политических процессов в Грузии". Известно, что страна в данный момент переживает тяжелый политический кризис – после парламентских выборов 2020 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиция никак не могут прийти к консенсусу.

© Sputnik / Alex Shlamov Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии

Грузинская оппозиция настаивает – выборы были сфальсифицированы, и большинство партий, прошедших в парламент, по сей день бойкотируют его работу. Их главное требование – досрочные парламентские выборы, на что категорически не согласны представители действующих властей.

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"Что мы в итоге получили – дефицит мышления, когда люди поделились на две группы, при отсутствии какой-либо идеологии - рассуждает доктор права, профессор Венеди Бенидзе. - Я это говорю с полной ответственностью. Одна группа борется за возвращение власти и кресел, с которых, в свое время, их выгнал народ. Вторая группа борется за сохранение власти".

© Sputnik / Alex Shlamov Венеди Бенидзе. Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии

Доктор права задается вопросом – кого в данном случае должно поддержать общество по законам демократического государства? И тут же отвечает – того, за кого отдало свои голоса большинство сограждан.

При этом эксперт поясняет, что на выборах собираются представители партий, члены избирательной комиссии, наблюдатели. В конечном итоге, все члены избирательной комиссии подписывают протокол.

"Да, конечно, они были исправлены и переправлены по несколько раз (протоколы – ред.). Но в конечном итоге, они были подписаны и сданы. А в чем тогда вопрос? Куда смотрели представители недовольных партий? Где другие аргументы, что выборы были фальсифицированы?" - задается риторическим вопросом юрист.

© Sputnik / Alex Shlamov Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии

Венеди Бенидзе прокомментировал и сорванные переговоры между оппозицией и властями. "Оппозиция требует досрочные парламентские выборы. А власти никогда не согласятся на это условие. Как им быть с миллионом избирателей, которые проголосовали за них? То есть они не могут защитить выбор большинства? Если они согласятся признать их выбор недействительным, как эти люди вновь пойдут и проголосуют за "Грузинскую мечту"?" - говорит юрист.

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Профессор Кавказского международного университета, главный государственный советник юстиции в отставке Гия Мепаришвили уверен, что не существует другого легитимного и демократического способа смены власти в стране, кроме как выборы, в то время, как в странах постсоветского пространства давно укоренилась традиция цветных революций. А "главный заводила" недовольной оппозиции, по его словам, это партия "Единое национальное движение", у которой есть опыт насильственного свержения действующей власти, говорит эксперт.

© Sputnik / Alex Shlamov Гия Мепаришвили. Пресс-конференция на тему: Правовая оценка политических процессов в Грузии

"Любая попытка силовой смены власти должна быть оценена в соответствии с уголовными нормами, которые прописаны в уголовном законодательстве", - подчеркивает Мепаришвили.

Он также прокомментировал требования оппозиции, которые она выдвигает перед правящей партией, – внеочередные парламентские выборы в условиях новой избирательной системы и освобождение политзаключенных.

"Существует ли такая процедура, прописанная в Конституции или любом другом нормативном акте? Нет, такого нет. Допустим, власти пошли на такие уступки, это же должно быть на основании Конституции, к какой норме они обратятся?" - задается вопросом Мепаришвили.

Эксперты сошлись в одном – переговоры между властью и оппозицией зашли в тупик, выход из которого сложно предположить, кроме того, если одна из сторон все же решится пойти на уступки. Но пока, как видно, ни одна, ни другая сторона это делать не собирается.

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